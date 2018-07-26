Третьяков счел недоразумением объявление его в розыск по делу НПО Лавочкина

Он подтвердил корреспонденту РИА Новости по телефону, что находится на озере Байкал. «Я прилетаю 29 июля в Москву в Шереметьево . Понимаю, что меня там будут встречать, и домой я не попаду, но готов сотрудничать со следствием. Стоило мне уехать на четыре дня, у меня сразу обыскали офис и квартиру, при этом не позвонили ни мне, не жене, хотя я доступен по телефону и не скрываюсь. Это досадное недоразумение, что меня объявили в розыск: билеты мои на Байкал есть в базе данных »Аэрофлота" , это не частный рейс, можно было бы проверить. Мне бы не хотелось, чтобы в кругу своих знакомых я ассоциировался с человеком, который украл деньги и скрылся от следствия", — подчеркнул он.

Третьяков пояснил, что неделю назад он уже был у следователя по Московской области и давал объяснения.

"Не было тогда никакого уголовного дела. О том, что я не могу вылететь из Москвы, меня никто не предупреждал, подписку о невыезде я тоже не давал. Телефон следователя у меня есть, равно как и мой у него. Но со мной никто не связывался, и сегодня я от знакомых узнал, что, оказывается, нахожусь в федеральном розыске. Не знаю, что будет, когда эти новости дойдут до родителей, надеюсь, что не дойдут, они газет не читают. Хотел бы пояснить свою позицию: эту путевку на Байкал оплатил два месяца назад, я официальный участник фестиваля по аквабайку Baikal Jet Fest. Здесь телевидение, я интервью даю и при этом якобы скрываюсь — от следствия так не скрываются", — отметил Третьяков.

Адвокат сказал, что пока ему не известны доводы следствия, поэтому ему тяжело комментировать свой вопрос по существу. «Когда мне предъявят обвинение, тогда пойму, чем апеллировать. Одно могу сказать: что в моей компании два года три человека работали с НПО имени Лавочкина по делу с »Роскосмосом" , больше ничем не занимались. У нас огромное количество материала, всего было 23 разных процесса. Некоторые аспекты являются засекреченными, теперь непонятно, как давать показания. Гонорар за выполненную работу был частично выплачен, частично находится на счету моей адвокатской конторы. Пока я обвинения не увижу, мне трудно комментировать. Будем разбираться", — заключил Третьяков.