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В Fortnite ослабили пистолёты-пулемёты
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В Fortnite ослабили пистолёты-пулемёты 

CyberSport.ru 36 минут назад
Разработчики Fortnite снизили характеристики пистолетов-пулемётов. Они уменьшили скорострельность, урон и бонус прицельной стрельбы.
Список изменений:
Бонус прицельной стрельбы для Пистолета-пулемёта и Компактного пистолета-пулемёта снижен с 35% до 15%.
Урон Пистолета-пулемёта снижен с 19/20/21 до 17/18/19.
Урон Компактного пистолета-пулемёта снижен с 23/24 до 21/22.
Скорострельность Пистолета-пулемёта снижена с 13 до 12.
Скорострельность Компактного пистолета-пулемёта снижена с 11 до 10.
Изменено падение урона с расстоянием у Пистолета-пулемёта, Компактного пистолета-пулемёта и Пистолета-пулемёта с глушителем:— эффективная дальность снижена с 2400/3500/5000 до 2000/3000/4000;— процент наносимого урона снижен с 100/80/65% до 100/70/40%.
Вероятность найти редкий вариант Пистолета-пулемёта или Компактного пистолета-пулемёта немного уменьшена.
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