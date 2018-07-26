В Fortnite ослабили пистолёты-пулемёты

Разработчики Fortnite снизили характеристики пистолетов-пулемётов. Они уменьшили скорострельность, урон и бонус прицельной стрельбы.

Список изменений:

Бонус прицельной стрельбы для Пистолета-пулемёта и Компактного пистолета-пулемёта снижен с 35% до 15%.

Урон Пистолета-пулемёта снижен с 19/20/21 до 17/18/19.

Урон Компактного пистолета-пулемёта снижен с 23/24 до 21/22.

Скорострельность Пистолета-пулемёта снижена с 13 до 12.

Скорострельность Компактного пистолета-пулемёта снижена с 11 до 10.

Изменено падение урона с расстоянием у Пистолета-пулемёта, Компактного пистолета-пулемёта и Пистолета-пулемёта с глушителем:— эффективная дальность снижена с 2400/3500/5000 до 2000/3000/4000;— процент наносимого урона снижен с 100/80/65% до 100/70/40%.

Вероятность найти редкий вариант Пистолета-пулемёта или Компактного пистолета-пулемёта немного уменьшена.