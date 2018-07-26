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Фармацевтическая компания Merck открыла прием заявок для участия в акселераторе в Германии
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Фармацевтическая компания Merck открыла прием заявок для участия в акселераторе в Германии 

RB.ru 39 минут назад
Программа Merck Accelerator поддерживает стартапы в области здравоохранения, высокотехнологичных материалов, лайф сайнс и в других областях знаний, таких как биосенсорика и цифровое земледелие.
Мероприятия в рамках программы пройдут с середины января до апреля 2019 года. Прошедшие отбор команды — не более 10 — для участия в конкурсе должны приехать в инновационный центре Merck в Дармштадте.
Отобранные проекты получат поддержку в размере до €50 тысяч, доступ к рабочим местам в инновационном центре Merck, помощь наставников, а также возможность продлить свое участие в программе на три месяца, присоеденившись к акселератору China Innovation Hub в Шанхае.
Основной целью Merck Accelerator в 2019 году в компании назвали поиск новых деловых партнеров.
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