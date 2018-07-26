В Самаре на улице Челюскинцев демонтировали фруктово-овощной киоск

Небольшой павильон погрузили в кузов эвакуатора

В четверг, 26 июля, в областной столице на улице Челюскинцев ликвидировали незаконный ларек. Его демонтировали при помощи тяжелой техники. В разное время в минимаркете торговали овощами и фруктами.

Представитель подрядной организации сообщил, что работы по ликвидации киосков без фундамента достаточно просты в исполнении.

— Мы справляемся с этим примерно за 20 минут. При помощи специальной техники павильон поднимают и грузят в кузов автомобиля. Потом его вывозят на спецплощадку, где он находится на ответственном хранении, — рассказал замдиректора подрядной организации.

С начала 2018 года в Октябрьском районе ликвидировали около 40 объектов незаконной торговли.

Также в Самаре снесли незаконный киоск на Московском шоссе, 310. Ларек демонтировали по просьбе жителей близлежащих многоквартирных домов.

Начиная с 30 июля улицу Челюскинцев начнут приводить в порядок. Территорию благоустроят в рамках программы «Комфортная городская среда». Пространство стало одним из лидеров народного голосования. К 1 сентября на бульваре появятся газоны, клумбы и просторная пешеходная зона.