В Самаре на улице Челюскинцев демонтировали фруктово-овощной киоск 

Небольшой павильон погрузили в кузов эвакуатора
В четверг, 26 июля, в областной столице на улице Челюскинцев ликвидировали незаконный ларек. Его демонтировали при помощи тяжелой техники. В разное время в минимаркете торговали овощами и фруктами.
Представитель подрядной организации сообщил, что работы по ликвидации киосков без фундамента достаточно просты в исполнении.
— Мы справляемся с этим примерно за 20 минут. При помощи специальной техники павильон поднимают и грузят в кузов автомобиля. Потом его вывозят на спецплощадку, где он находится на ответственном хранении, — рассказал замдиректора подрядной организации.
С начала 2018 года в Октябрьском районе ликвидировали около 40 объектов незаконной торговли.
Также в Самаре снесли незаконный киоск на Московском шоссе, 310. Ларек демонтировали по просьбе жителей близлежащих многоквартирных домов.
Начиная с 30 июля улицу Челюскинцев начнут приводить в порядок. Территорию благоустроят в рамках программы «Комфортная городская среда». Пространство стало одним из лидеров народного голосования. К 1 сентября на бульваре появятся газоны, клумбы и просторная пешеходная зона.