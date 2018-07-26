Стройка началась: в Зеленую Рощу завезли первую партию щебня

Сегодня в парк «Зелёная Роща» завезли первую партию щебня. Его высыпали недалеко от установленного накануне временного забора, от которого сейчас осталась только половина. Об этом E1.RU сообщил читатель, предположив, что скоро в парке уже начнутся строительные работы.

— Огромную кучу щебня привезли сегодня. Я с утра проходил здесь и её ещё не было, а когда возвращался с работы — уже появилась, — сообщил читатель E1.RU Андрей. — Видимо, стройка началась.

Буквально за день до этого здесь же, рядом с клиникой «УГМК-Здоровье», установили забор. В пресс-службе компании УГМК ранее пояснили, что территорию огородили, чтобы в порядок ту часть парка, которая примыкает к клинике. Правда, как сообщил Андрей, сейчас от забора осталась только половина.

В августе и сентябре здесь сделают бехатоновые дорожки, резиновое покрытие спортивных площадок, зону для малышей с песочницей и городком, спортивные турники (воркаут) и спортивные снаряды для посетителей старшего возраста, посадят кусы и установят лавочки с урнами.

Напомним, что вопрос о том, что делать с парком «Зелёная Роща», решался с 2016 года. Актуальный проект его благоустройства архитекторы представили только в начале этого года.