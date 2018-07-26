Союз журналистов России провел форум в Самарской области

После чего состоялись мастер-классы и обсуждения актуальных тем для медиа — печатных, электронных, новых и новейших. В них приняли живое участие профессиональные журналисты и блогеры, ключевой темой была проблема развития традиционных СМИ в эпоху тотальной цифровизации.

Итоги «Инфорума» подвели глава региона Дмитрий Азаров , нашедший в своем плотном графике возможность встретиться с его участниками, и Ирина Цветкова.

Руководитель Самарской области отметил, что именно журналисты формируют взгляд на нашу жизнь, от которого зависит готовность ставить перед собой цели, прилагать усилия для их достижения и радоваться победам. И привел пример: прошедший в Самаре чемпионат мира по футболу доказал всему миру, но главное — нам самим, что мы можем побеждать, сопереживать поражениям и радоваться победам других, быть открытыми и гостеприимными.

"По туристическому потоку наш город занял четвертое место по стране. Во многом такая атмосфера и восприятие России в мире было сформировано журналистским сообществом", — сказал Дмитрий Азаров.

Глава региона напомнил, что 19 июля президент России Владимир Путин установил новые почетные звания «Заслуженный журналист» и «Заслуженный работник связи и информации». И поблагодарил председателя областной организации СЖР Ирину Цветкову за большой вклад в развитие и объединение журналистского сообщества, наградив ее знаком отличия за заслуги перед Самарской областью.

Дмитрий Азаров отметил, что пример блестящих самарских журналистов, в частности Эдуарда Михайловича Кондратова, писателя и почетного гражданина Самары, вдохновляет профессиональное сообщество и сегодня.

"Это был совершенно удивительный человек, — сказал глава региона. — Он является очень важным маяком честности, таланта и доброты. Его книга называется «И все же… быть добру!». На мой взгляд, это может быть девизом для всей журналистики".