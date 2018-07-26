«Россия сегодня» получила золотую медаль конкурса «Патриот России»

КАЗАНЬ , 26 июл — РИА Новости . Около 100 лучших журналистов из 43 российских регионов собрались в четверг в Казани на вручении наград всероссийского конкурса «Патриот России», золотую медаль за победу в номинации " Россия — великая наша держава" получило МИА «Россия сегодня» с мультимедийным проектом «Россия. Территория настоящего».

Конкурс патриотов

Конкурс «Патриот России» на лучшее освещение темы патриотического воспитания в электронных и печатных средствах массовой информации проводится в соответствии с государственной программой «Патриотическое воспитание граждан на 2016-2020 годы». Конкурс проходит при финансовой поддержке Роспечати при участии Минобороны , Росмолодежи, Союза журналистов России и региональных властей. Организатором выступает Международный пресс-клуб.

Конкурс призван стимулировать СМИ к яркому и всестороннему освещению патриотической тематики, связанной с традициями и современными задачами патриотического воспитания. Победители определяются в пяти номинациях: «Россия — великая наша держава», «Служу Отечеству», «Мы — россияне!», «Добровольцы России» и «Россия молодая».

В церемонии награждения конкурса «Патриот России 2018» в Казани участвуют около 100 журналистов, представляющих 85 СМИ. Всего в нынешнем конкурсе состязались представители 359 СМИ (газеты, журналы, телекомпании, радио, интернет-издания) из 72 регионов, которые прислали более 1,8 тысячи работ.

Про настоящее время и настоящие явления

Авторы рассказывают о разных сферах жизни страны, о многогранной современной России.

"Идея проекта родилась в нашей службе. Мы поняли, что хотим сделать что-то красивое про Россию, но при этом чтобы это не было фальши, чтобы не было шаблонов, чтобы было интересно любому человеку. Поначалу думали, что это будет что-то вроде фотоальбома. Но когда начали разрабатывать материал, которого оказалось огромнейшее количество, поняли, что самой верной формой будет мультимедийный проект. Здесь есть все: текст, звуки, видео, но главное — фото, без которых невозможно передать какие-то маленькие интересные детали", — рассказывает руководитель проекта «Россия. Территория настоящего» и службы визуальных проектов МИА «Россия сегодня» Оксана Олейник.

По её словам, работа над проектом — от задумки до публикации на сайте всех 12 уникальных мультимедийных историй — заняла больше года. Авторы девять месяцев разрабатывали темы, проводили съемки, готовили тексты, отсекали все лишнее, что могло бы помешать прочитать эти истории на одном дыхании и влюбиться в эту настоящую Россию. Ещё около полугода эти истории одна за другой публиковались на сайте агентства.

"Мы назвали проект «Россия. Территория настоящего». Настоящее — это и о времени, когда все происходит, и, безусловно, о качестве того, о чем мы рассказываем. Это все настоящее, неподдельное, глубокое, живое", — сказала руководитель проекта.

В очерках и на фотографиях — вековые традиции и их трансформация сегодня, новые технологии по соседству с уникальной природой, ремесла и научные открытия, экстремальный спорт и истории обычных людей. География проекта охватывает практически всю страну: от Сибири до Кавказа, от Центральной России до Камчатки. Через истории людей и события читатель узнает о достижениях российской науки, промышленности, медицины, успехах в образовании и развитии культуры, спортивных победах.

Первой, к примеру, была опубликована история об оренбургском пуховом платке — от вычесывания пуха уникальных оренбургских коз до создания дизайнерских платьев из оренбургского платка. В других историях — завораживающие своей магией тувинские шаманы, притягивающий красотой и щедрыми дарами Алтай , российская компания, создавшая модель экзоскелета для реабилитации людей после инсульта, секреты производства органических продуктов в Ярославской области

Признание крайне важно

Победа в конкурсе «Патриот России», по признанию Олейник, невероятно важна для коллектива проекта.

"Конечно, самое главное для нас — наш зритель, наш читатель. Но конкурсы — это всегда признание в профессиональной среде. В жюри работы оценивают люди высокопрофессиональные, которые видели гораздо больше, чем обычный зритель. И такое признание для нас очень важно, несомненно", — сказала она.

Конкурс «Патриот России» для проекта «Россия. Территория настоящего» — это, по словам Олейник, стопроцентное попадание в цель, поскольку проект был задуман и реализован, прежде всего, именно патриотичным, с любовью к России.

"Когда мы отправляли заявку на конкурс, были уверены, что это самый правильный для нас конкурс, то, что нужно. И мы очень рады, что нас оценили по-достоинству. Очень-очень гордимся этим", — сказала она.

Чтобы проект «Россия. Территория настоящего» увидели как можно больше людей — и не только в России, его материалы переводят на иностранные языки и публикуют на своих сайтах иноязычные агентства Sputnik группы МИА «Россия сегодня». «Это интересно, потому что это немножко другой угол зрения на Россию. Мы восторгаемся этим всем, но когда ещё кто-то может это увидеть и оценить, то это счастье вдвойне», — говорит руководитель проекта.

Смотреть обязательно

Руководитель проекта «Россия. Территория настоящего» уверена, что посмотреть его необходимо всем, «совершенно обязательно». Для неё самая большая ценность в этом проекте — фотографии.

Известные во всем мире фотографы, по словам Олейник, со всей душой отнеслись к работе и сделали действительно фантастические фотографии. Каждая история получилась очень личная, персонально пережитая и удивительная.

"Каждая история — это небольшие, но емкие тексты, которые в совокупности с фотографической, визуальной составляющей удивляют, поражают и вызывают гордость за нашу страну. Я думаю, у нас всех сейчас правильное настроение — наконец-то мы гордимся своей страной, мы рады, что живём именно здесь, в России. И наш проект должен это подчеркнуть, усилить", — говорит она.

Олейник уверена, что «Россия сегодня» ещё не раз будет поднимать подобные темы. Возможно, это будут истории о ремёслах или портретные истории жителей России — идей немало. Главное — такая территория настоящего, настоящая Россия всегда жива, честна, интересна, а значит обязательно найдёт своего зрителя, читателя и ценителя.