«Россия сегодня» получила золотую медаль конкурса «Патриот России» 

Конкурс патриотов

Конкурс призван стимулировать СМИ к яркому и всестороннему освещению патриотической тематики, связанной с традициями и современными задачами патриотического воспитания. Победители определяются в пяти номинациях: «Россия — великая наша держава», «Служу Отечеству», «Мы — россияне!», «Добровольцы России» и «Россия молодая».

В церемонии награждения конкурса «Патриот России 2018» в Казани участвуют около 100 журналистов, представляющих 85 СМИ. Всего в нынешнем конкурсе состязались представители 359 СМИ (газеты, журналы, телекомпании, радио, интернет-издания) из 72 регионов, которые прислали более 1,8 тысячи работ.

Про настоящее время и настоящие явления

Проект «Россия. Территория настоящего» — это 12 очерков с десятками уникальных фотографий и фрагментами видео, созданных лучшими фотографами МИА «Россия сегодня», победителями российских и международных конкурсов. В их числе лауреаты фотографического «Оскара» — премии World Press Photo Владимир Вяткин Владимир Песня , обладатели престижных наград The Best of Photojournalism, Sony World Photography Award, Picture of the Year, International Photography Awards, Sportfolio Festival Илья Питалев Владимир Астапкович , Григорий Сысоев и многие другие.