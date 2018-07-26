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Благоустройство порядка 50 дворов проведут в Богородском округе
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Благоустройство порядка 50 дворов проведут в Богородском округе 

РИАМО 40 минут назад
Фото: РИАМО
В подмосковном Богородском городском округе в этом году планируют благоустроить 47 дворов, сообщил в четверг исполняющий полномочия главы Ногинского района Игорь Сухин.
«Сегодня на улицах города Ногинска работает 54 единицы техники и более 350 человек сотрудников и специалистов, плюс еще 80 волонтеров. По комплексному благоустройству дворов запланировано 47, 22 выполнено уже, а остальные в работе», — доложил Сухин губернатору Московской области Андрею Воробьеву в эфире телеканала «360° Подмосковье».
Кроме того, Сухин попросил помощи у губернатора при благоустройстве внутриквартальных территорий.
«Мы своими силами тысячи ям во дворах выявили и оцифровали. Они будут завершены. Провалена программа ремонта подъездов, в 2017 году выполнена всего на 60%. К сожалению, эта ситуация перешла на этот год, но, надеюсь, выйдем в график и план должны выполнить» — добавил Сухин.
По его словам, в 92 домах городского округа проведут капитальный ремонт, а также до 1 сентября будет отремонтировано 149 дорог.
«Мы выезжали в Богородский городской округ. У нас сегодня есть очень четкая и подробная дорожная карта по каждому направлению, что надо сделать. Мы окажем помощь по спортивным площадкам. Конечно, вопрос асфальта сегодня рассматриваем — как оказать содействие Богородскому округу именно по дворовым территориям», — сказал, в свою очередь, министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Евгений Хромушин.
Воробьев попросил Сухина также обратить внимание на мусорные площадки, которые находились в неудовлетворительном состоянии.
«60 площадок для обращения с отходами будут приведены (в порядок — ред.) до конца августа с ограждением, с твердым основанием», — добавил Сухин.
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