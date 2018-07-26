В России станет больше мест для бесплатной рыбалки 

Законопроект о любительском рыболовстве, который был принят в Госдуме в первом чтении, обеспечит больше мест для свободной ловли рыбы, заявил в эфире радио «Комсомольская правда» в четверг глава Росрыболовства Илья Шестаков.
«Сейчас документ готовится к рассмотрению палатой во втором чтении. Он содержит норму об отказе от платных участков для рыболовов-любителей. Платными останутся аквакультурные водоёмы», — сказал руководитель агентства.
Тем не менее, по его словам, владельцы мест, где разводят рыбу, смогут оказывать платные услуги.
Шестаков добавил, что вот уже восемь лет в стране не вводят новые платные участки для ловли рыбы — ранее предприниматели зачастую не облагораживали их, при этом безосновательно ограничивали рыбаков в доступе к водоёмам.