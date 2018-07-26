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США обвинили Россию в агрессивном шпионаже в киберпространстве
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США обвинили Россию в агрессивном шпионаже в киберпространстве 

РИА Новости 2 часа назад
ВАШИНГТОН, 26 июл — РИА Новости. Правительство США представило доклад, где обвинило спецслужбы РФ в «агрессивном, сложном, широкомасштабном» экономическом шпионаже в киберпространстве.
"Россия агрессивно и компетентно собирает чувствительные технологии США и использует киберпространство как один из многих методов для получения необходимых ноу-хау и технологий для роста своей экономики", — утверждается в докладе офиса директора национальной разведки США.
Эксперты американского разведсообщества считают, что Россия испытывает потребность в структурных реформах и диверсификации экономики для повышения экономического роста. «В поддержку этой цели российские разведслужбы проводят сложные и широкомасштабные хакерские операции по сбору чувствительной деловой и технологической информации в США», — говорится в докладе.
Среди методов российских спецслужб названы использование использование коммерческих и научных организаций, ведущих общение с Западом, вербовка российских иммигрантов с продвинутыми техническими знаниями и проникновение в технологические компании. Приводятся уже упоминавшиеся американским разведсообществом данные, что «хакеры российского правительства» в 2017 году взломали десятки энергетических компаний в США, также упоминаются предполагаемые интересы Москвы в области здравоохранения, высоких технологий и обороны.
"Мы считаем, что Россия продолжит проводить агрессивные кибероперации против США и их союзников в следующем (2019) году — это часть глобальной (российской) программы сбора разведданных с целью продвижения своих интересов в области безопасности", — говорится в документе. По данным американского разведсообщества, российские хакеры продолжают совершенствовать свои методики, в том числе используют инструменты с открытым кодом, которые минимизируют возможность привязать конкретные кибератаки к действиям России. Кроме того, доклад отмечает гибкость и относительно низкую стоимость киберопераций.
Среди основных угроз в области экономического шпионажа в киберпространстве также названы Китай и Иран. Доклад подготовлен офисом директора национальной разведки США, который объединяет 17 американских разведывательных служб, включая ЦРУ, АНБ, профильные подразделения Пентагона, госдепа и ФБР.
В докладе разведки упомянуты уголовные обвинения, выдвинутые в США против сотрудника ФСБ РФ Дмитрия Докучаева и его предполагаемого коллеги Егора Сущина, а также хакеров Алексея Белана и Карима Баратова. Минюст США считает, что Докучаев и Сущин обеспечивали защиту, руководили и оплачивали сбор информации хакерами с помощью засекреченных программ в США и за их пределами. Следствие считает, что в 2014 году сообщники похитили информацию, как минимум, о 500 миллионах аккаунтах Yahoo. При этом Докучаев обвиняется в России в госизмене и содержится в СИЗО «Лефортово».
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя обвинения властей США в кибератаках в адрес россиян, заявляла, что это раскручивание темы хакеров, которое является частью внутриполитической борьбы в США.
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