США обвинили Россию в агрессивном шпионаже в киберпространстве

"Россия агрессивно и компетентно собирает чувствительные технологии США и использует киберпространство как один из многих методов для получения необходимых ноу-хау и технологий для роста своей экономики", — утверждается в докладе офиса директора национальной разведки США.

Эксперты американского разведсообщества считают, что Россия испытывает потребность в структурных реформах и диверсификации экономики для повышения экономического роста. «В поддержку этой цели российские разведслужбы проводят сложные и широкомасштабные хакерские операции по сбору чувствительной деловой и технологической информации в США», — говорится в докладе.

Среди методов российских спецслужб названы использование использование коммерческих и научных организаций, ведущих общение с Западом, вербовка российских иммигрантов с продвинутыми техническими знаниями и проникновение в технологические компании. Приводятся уже упоминавшиеся американским разведсообществом данные, что «хакеры российского правительства » в 2017 году взломали десятки энергетических компаний в США, также упоминаются предполагаемые интересы Москвы в области здравоохранения, высоких технологий и обороны.

"Мы считаем, что Россия продолжит проводить агрессивные кибероперации против США и их союзников в следующем (2019) году — это часть глобальной (российской) программы сбора разведданных с целью продвижения своих интересов в области безопасности", — говорится в документе. По данным американского разведсообщества, российские хакеры продолжают совершенствовать свои методики, в том числе используют инструменты с открытым кодом, которые минимизируют возможность привязать конкретные кибератаки к действиям России. Кроме того, доклад отмечает гибкость и относительно низкую стоимость киберопераций.

госдепа и ФБР. Среди основных угроз в области экономического шпионажа в киберпространстве также названы Китай Иран . Доклад подготовлен офисом директора национальной разведки США, который объединяет 17 американских разведывательных служб, включая ЦРУ АНБ , профильные подразделения Пентагона