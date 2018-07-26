Патриарх Александрийский прибыл в Москву для участия в праздновании Дня Крещения Руси

МОСКВА , 26 июля. / ТАСС /. Блаженнейший Патриарх Александрийский и всей Африки Феодор прибыл в столицу России для участия в мероприятиях, посвященных 1030-летию Крещения Руси, сообщает в четверг служба коммуникации Отдела внешних церковных связей (ОВЦС).

Гостя встретил председатель ОВЦС, митрополит Волоколамский Иларион. Он отметил, что Русская православная церковь позволяет русским, украинцам и белорусам сохранять духовное единство.

Украине, "Празднование 1030-летия Крещения Руси напоминает нам о наших общих истоках — о днепровской крещальной купели святого князя Владимира , из которой родилась Русская православная церковь, из которой родился единый народ, сейчас уже разделенный на три народа, но духовно продолжающий сохранять свое единство. И гарантом этого единства является Русская православная церковь, которая миллионы верующих в России Белоруссии и других сопредельных государствах, а также большое число верующих, рассеянных по всему свету, объединяет в то духовно-культурное пространство, которое превосходит человеческие границы, человеческие разделения", — подчеркнул священнослужитель.

В свою очередь, глава африканской церкви добавил, что «мы все являемся одной православной семьей, и с течением времени становится видно, что православие становится все сильней, что оно может донести миру свое послание».

Праздник Крещения Руси

Князь Владимир (около 960-1015 годов) — князь новгородский (970-988) и киевский (978-1015), при котором произошло Крещение Руси, канонизирован как равноапостольный. Традиционно, согласно летописям, введение в Древней Руси христианства относят к 988 году. 28 июля уже несколько лет в разных странах, где есть православные общины, отмечается День Крещения Руси.