В Орловской области призвали изменить статус защитных лесополос

Еще 30 лет назад существовало множество колхозных и совхозных лесов. Эти полосы высаживались в 1940-е годы в рамках госпроекта по защите почвы от эрозии. Они также защищали посевы от суховеев. Теперь же оказались на участках, собственность на которые не разграничена.

Существующие проекты лесоустройства на участки лесного фонда выполнены более 15 лет назад. Лесоустройство полос не проводилось. В 1990-е годы они выпали из правового поля. Числились на балансе колхозов и совхозов, поэтому менять статус не стали. Но скоро колхозы начали закрываться. Кроме того, в 1990-е годы делили земли сельхозназначения на паи. До сих пор многие владеют колхозной землей. При «дележке» лесозащитные насаждения выпали из процесса — о них забыли. Вот уже почти 30 лет они остаются без ухода и статуса.

— На сегодняшний день правила использования и охраны защитных лесных насаждений отсутствуют, — говорит начальник отдела госземнадзора Ольга Бавур. — Вызывает тревогу их состояние. Происходит частичная вырубка, а меры по восстановлению не принимаются.

По ее словам, многие полосы никому не принадлежат, на кадастровый учет не поставлены. Сухостой — отличное топливо для огня. Защитные полосы примыкают к полям, а агрофирмы выжигают остатки убранных посевов. Вероятность перекидывания огня очень велика.

— Вариантом решения проблемы может стать бесплатное предоставление участков под этими насаждениями в собственность землепользователей, — говорит Ольга Бавур. — И освобождение на три или более года от уплаты земельного налога, чтобы возместить их затраты по оформлению участков.

На сегодняшний день правила использования и охраны защитных лесных насаждений отсутствуют