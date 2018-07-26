Наука против веры: ученые усомнились в подлинности святыни

Скандал в научном и околонаучном мире — эксперты из Италии Великобритании подвергли сомнению подлинность величайшей реликвии христиан. Корреспонденты «ВМ» разбирались с новыми доказательствами ученых и пытались понять — где правда, а где научная и ненаучная фантастика.

Туринская плащаница, четырехметровое полотно, в которое, по преданию, было завернуто после смерти тело Иисуса Христа , оказалась подделкой. Об этом сообщили исследователи из Италии и Великобритании.

Вывод был сделан учеными на основании устроенного ими эксперимента: они сымитировали на манекене струйки крови, стекавшие по телу Христа в соответствии с его ранами, и они не совпали с пятнами на плащанице. Иными словами, анализ отпечатков крови на плащанице показал, что их не могло оставить завернутое в ткань тело. К такому выводу пришли судмедэксперт-антрополог Маттео Боррини из Ливерпульского университета в Великобритании и специалист в области псевдонауки, химик-органик Луиджи Гарлашелли.

Новые данные прокомментировал реставратор высшей категории, сотрудник Всероссийского реставрационного центра им. Грабаря Александр Горматюк.

— Туринскую плащаницу исследовали не единожды, и, уверен, еще не раз она будет подвергаться изучениям научного сообщества.

Дело в том, что технологии изучения такого рода реликвий постоянно совершенствуются, и поэтому появляются новые данные, которые подтверждают научные или ненаучные версии, — отметил эксперт. — Но иногда ответить на вопросы, касающиеся веры и религии, очень сложно.

Эксперт отметил, что в этом вопросе, несмотря ни на что, будет преобладать вера, а уже потом научные открытия.

— Иногда великие ученые должны признавать свое бессилие. И бывает так, что установить истину имеющимися инструментами невозможно, — заключил реставратор Александр Горматюк.

Факты о Туринской Плащанице

Пострадала в пожаре

Впервые Туринская плащаница была найдена во Франции в 1353 году. В 1452 году ее выкупил Людовик I Савойский. В 1532 году она пострадала в пожаре.

Подвиг Спасителя

Туринскую плащаницу называют Пятым Евангелием, открывающим неверующим людям истинность подвига Христа. То, что Христа распяли, доказали изотопические и медицинские исследования.