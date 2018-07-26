В Китае появился небоскреб с водопадом

На юго-западе Китая в городе Гуйян провинции Гуйчжоу появился необычный небоскреб с водопадом.

Вода летит вниз со 108-метровой высоты, после чего попадает в специальный резервуар, передает издание Daily Mail. Оттуда четыре насоса вновь поднимают воду на верхотуру. На портале издания опубликовано видео и фотографии необычного здания.

Симпатичный небоскреб расположен в престижных деловых кварталах города. На его площадях будут размещены гостиницы, офисы и торговые центры. Авторы идеи утверждают, что им удалось совместить городской пейзаж с красотой природы.

Вода переливается в лучах яркого солнца, периодически посетители современного высотного здания могут насладиться цветами радуги. Ожидается, что интересный небоскреб станет новой туристической достопримечательностью. Впрочем, водопад не работает постоянно. Периодически его отключают из-за высокой стоимости эксплуатации — около 800 юаней (около 117 долларов США, — прим. «РГ») за час.

Некоторые пользователи интернета восхищены и пребывают в восторге от увиденного. Однако нашлись и скептики. Последние говорят о бесполезном расходовании воды и электричества.