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В Китае появился небоскреб с водопадом
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В Китае появился небоскреб с водопадом 

Российская Газета 58 минут назад
Фото: Российская Газета
На юго-западе Китая в городе Гуйян провинции Гуйчжоу появился необычный небоскреб с водопадом.
Вода летит вниз со 108-метровой высоты, после чего попадает в специальный резервуар, передает издание Daily Mail. Оттуда четыре насоса вновь поднимают воду на верхотуру. На портале издания опубликовано видео и фотографии необычного здания.
Симпатичный небоскреб расположен в престижных деловых кварталах города. На его площадях будут размещены гостиницы, офисы и торговые центры. Авторы идеи утверждают, что им удалось совместить городской пейзаж с красотой природы.
Вода переливается в лучах яркого солнца, периодически посетители современного высотного здания могут насладиться цветами радуги. Ожидается, что интересный небоскреб станет новой туристической достопримечательностью. Впрочем, водопад не работает постоянно. Периодически его отключают из-за высокой стоимости эксплуатации — около 800 юаней (около 117 долларов США, — прим. «РГ») за час.
Некоторые пользователи интернета восхищены и пребывают в восторге от увиденного. Однако нашлись и скептики. Последние говорят о бесполезном расходовании воды и электричества.
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