А. Воробьев: Чистой водой нужно обеспечить еще около 300-400 тыс. человек в Подмосковье

«Мы вложили большие деньги, для того чтобы покрыть большинство населенных пунктов чистой водой. Мы строим водозаборные узлы, и наша задача сделать так, чтобы все населенные пункты имели воду высокого стандарта. Мы от ржавой воды освободили более 1 млн 200 тыс. человек. Осталось порядка 300-400 тыс. человек. Как правило это небольшие населенные пункты. Там мы тоже думаем, как решить эту проблему», — сказал А. Воробьев.