А. Воробьев: Чистой водой нужно обеспечить еще около 300-400 тыс. человек в Подмосковье 

В Московской области осталось около 300-400 тыс. человек, которых необходимо обеспечить чистой питьевой водой. Об этом в эфире телеканала «360 Подмосковье» сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.
«Мы вложили большие деньги, для того чтобы покрыть большинство населенных пунктов чистой водой. Мы строим водозаборные узлы, и наша задача сделать так, чтобы все населенные пункты имели воду высокого стандарта. Мы от ржавой воды освободили более 1 млн 200 тыс. человек. Осталось порядка 300-400 тыс. человек. Как правило это небольшие населенные пункты. Там мы тоже думаем, как решить эту проблему», — сказал А. Воробьев.
Ранее министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Евгений Хромушин сообщил, что к концу 2018 г. чистой питьевой водой будут обеспечены 209 тыс. жителей региона.