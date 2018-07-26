Концы в воду. Опасный улов со дна столичного пруда

Большой Садовый пруд на территории Тимирязевского парка, как оказалось, хранит немало тайн. Водолазы погружаются в водоемы столицы, как правило, чтобы почистить их от мусора. Корреспондент «ВМ» решил помочь водолазам и расчистить дно пруда, правда, без привычного погружения, поскольку купаться здесь запрещено.

Если бы любители экстремального купания хоть одним глазком увидели, что покоится на дне — уверен, — желание прыгнуть с берега вниз головой в незнакомом месте моментально бы пропало. А покоится на дне много чего весьма опасного для жизни. Метры затонувших старых рыболовных сетей, куски арматуры, строительные плиты, колеса от автомобилей, а порой и сами автомобили, велосипедные рамы, старые газовые плиты, холодильники, офисные сейфы, не говоря уже о корягах, битом стекле и прочем бытовом мусоре.

Именно для этого нужно проводить «зачистку» дна. В арсенале моего подводного снаряжения имеется поисковый магнит. Штуковина довольно простая. К мощному магниту в виде шайбы крепится 25-метровый фал. Закидываешь такую «снасть» с берега и тянешь. Если зацепился за какую железяку и она при всех усилиях не вытаскивается — значит, тут погружение под воду небезопасно. Нужно искать другое место.

Поисковый магнит наткнулся на что-то…

К моему изумлению, на берег вытягиваю переделанный автомат времен Великой Отечественной войны. Судя по наростам донных отложений, давненько на дне лежал. Возможно, со времен 90-х. Обычно после «стрелок» участники разборок бросали свои «игрушки» куда попало. Как говорится, и концы в воду. «Эхо войны», выходит, выловил. Звоню «112». Коротко излагаю суть. Приехал наряд ДПС . Полицейские как следует опросили меня.

— Я смотрю, вы профессионал по подводным делам, — сказал один из дознавателей, осмотрев мое снаряжение.

— Работа у журналистов такая. Пока сам все своими руками не потрогаешь, правду не напишешь.

КСТАТИ

Если обнаружено оружие, возраст которого не превышает 100 лет, то эту находку ни в коем случае нельзя трогать, и нужно как можно быстрее обратиться в полицию. Оружие и боеприпасы даже времен Первой мировой войны могут быть исправны и опасны.