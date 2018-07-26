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На хвалынский музей сурка потратят еще почти два миллиона рублей
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На хвалынский музей сурка потратят еще почти два миллиона рублей 

Свободные новости 1 час назад
Фото: Свободные новости
Стоимость экспонатов и мебели для музея сурка в Хвалынском районе Саратовской области составит почти два миллиона рублей. Об этом стало известно по итогам конкурса, результаты которого сегодня, 26 июля, были опубликованы на портале единой информационной системы в сфере закупок.
Тендер на обустройство музея был объявлен в начале июля, максимальная (начальная) цена контракта составляла 1,997 миллиона рублей. Заказчиком работ выступает ФГБУ «Национальный парк „Хвалынский“, источником финансирования является бюджет госучреждения. Стоимость комплекта экспонатов заказчик оценил в 1,563 миллиона рублей, еще 434 тысячи рублей планировалось потратить на мебель.
Все экспонаты и музейное оборудование должны быть переданы заказчику не позднее 24 декабря 2018 года. Гарантийный срок на результаты выполненных работ — 12 месяцев со дня утверждения акта приемки-передачи.
На конкурс заявилось два участника из Екатеринбурга: ООО „Уральский региональный институт музейных проектов“ и ИП Брызгалов Денис Юрьевич. Они оба предложили выполнить работы по максимально возможной цене, победителем по баллам за соответствие другим критериям стало ООО.
Напомним, в марте этого года ФГБУ „Национальный парк „Хвалынский“ уже объявляло тендер на работы по художественному оформлению и монтажу экспозиции в музее сурка стоимостью 1,5 миллиона рублей, которые должны быть завершены до конца июля. В конкурсе принимали участие все те же физическое и юридическое лица, они также единодушно предложили максимально возможную цену работ, подряд тогда тоже отдали ООО „Уральский региональный институт музейных проектов“.
Оно же в прошлом году разрабатывало архитектурно-художественный проект экспозиции, согласно которому должны вестись работы. Общая ее площадь составит около 100 квадратных метров, один из залов будет оформлен в виде норы сурка.
Напомним, ранее в национальном парке „Хвалынский“ был открытмузей пчелы, который губернатор области Валерий Радаев назвал самым современным музеем пчеловодства в России.
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