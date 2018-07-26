В Подмосковье создали около 250 тысяч рабочих мест

Ранее Воробьев заявил, что задача властей Подмосковья — привлекать инвестиции в регион на 1 триллион рублей в год, сейчас объем инвестиций составляет 650-700 миллиардов рублей.

"Мы за 5 лет создали 250 тысяч рабочих мест и наша задача — не останавливаться. Стратегическая цель — привлечение триллиона инвестиций в год в основной капитал, для того чтобы создавать рабочие места, для того чтобы не нужно было еще до рассвета уезжать из дома в Москву на работу", — сказал Воробьев в эфире канала «360».