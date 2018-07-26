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В Подмосковье создали около 250 тысяч рабочих мест
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В Подмосковье создали около 250 тысяч рабочих мест 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Около 250 тысяч рабочих мест создано в Подмосковье за последние 5 лет, для достижения стратегической цели — привлечения триллиона рублей инвестиций в регион, необходимо продолжать создавать новые рабочие места, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Ранее Воробьев заявил, что задача властей Подмосковья — привлекать инвестиции в регион на 1 триллион рублей в год, сейчас объем инвестиций составляет 650-700 миллиардов рублей.
"Мы за 5 лет создали 250 тысяч рабочих мест и наша задача — не останавливаться. Стратегическая цель — привлечение триллиона инвестиций в год в основной капитал, для того чтобы создавать рабочие места, для того чтобы не нужно было еще до рассвета уезжать из дома в Москву на работу", — сказал Воробьев в эфире канала «360».
В свою очередь министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев добавил, что за первое полугодие 2018 года было создано 23 тысячи рабочих мест. До конца 2018 года планируется открыть 58 новых предприятий и 79 модернизировать.
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