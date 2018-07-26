Власти: Владелец участка, где снимается «Дом-2», уведомлен об изъятии земли 

МОСКВА, 26 июл — РИА Недвижимость. Владелец участка в новой Москве, где происходят съемки популярной программы «Дом-2», был уведомлен об изъятии земли, сказал РИА Новости сотрудник пресс-службы Департамента развития новых территорий столицы.
В четверг ряд СМИ сообщили о том, что власти Москвы снесут съемочную площадку «Дома-2» под условным названием «Поляна», которая располагается около поселка «Летова Роща» в ТиНАО, для строительства дороги из Саларьево в Марьино.
Как пояснил собеседник агентства, дорогу, о которой идет речь, проектировали так, чтобы «не затронуть ни одного жилого объекта».
"Единственная площадка, через которую проходит трасса — это земли и нежилые строения компании «ЕТК-Инвест». Ее собственник был уведомлен о необходимости изъятия земли для госнужд в установленном законе порядке", — подчеркнул он.
В 2017 году журнал РБК писал, что именно фирма «ЕТК-Инвест» приобрела 2,9 гектара земли в новой Москве для съемок «Дома-2».