Ещё
Система распознавания лиц перепутала политиков с преступниками
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кобзон находится в реанимации
Кобзон находится в реанимации

Система распознавания лиц перепутала политиков с преступниками 

Популярная механика 1 час назад
Фото: Популярная механика
Американский союз гражданских свобод — это некоммерческая правозащитная организация, и на этой неделе она, потратив всего 12 долларов и 33 цента, проверила систему, от которой вполне может зависеть жизнь и свобода многих людей.
Используя настройки Rekognition, выставленные по умолчанию, то есть порог уверенности в 80% (это значит, что система на 80% уверена в том, что права, когда дает сигнал о совпадении), Союз просканировал 25000 фотографий преступников, лежащих в открытом доступе, и сравнила их с фотографиями всех членов Конгресса. В результате система идентифицировала 28 конгрессменов как преступников.
Стоит заметить, что это может показаться лишь забавным фактом, но Amazon активно рекламирует свою систему для полицейских и охранных организаций и некоторые уже ей пользуются, так что цена такой ошибки может оказаться довольно дорогой для того, кого опознали неверно.
Представитель Amazon заявил сайту The Verge, что в столь удручающих результатах скорее всего виновата недостаточная калибровка «Восьмидесятипроцентная уверенность приемлема, когда дело касается фотографий хот-догов, стульев, животных или в социальных сетях, но она совершенно не подходит для идентификации людей». Также он заявил, что для любой идентификации, способной повлечь за собой серьезные последствия, нужна уверенность минимум в 95%.
Amazon не отказывается от идеи продавать систему правоохранительным органам, несмотря на петиции со стороны собственных акционеров и работников.
Популярная механика: последние новости
Роботы-тараканы для ремонта авиационных двигателей Генетически модифицированные смарт-растения Создана система управления дроном движением корпуса
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пушкина разнесла Поклонскую из-за пенсий422
Мать убитой в Серпухове девочки впала в кому от горя59
В России взлетят цены на ЖКХ670
В Крыму нашли ядерное оружие100
Кобзон находится в реанимации9
Видео
03:32
Трамп разгромил ЕС: очередь за Россией
Экономика Ближний Восток
01:02
В тарелке Путина в ЮАР оказалось «что-то зеленое»
Политика
04:15
Пока вы спали: Россиян пропишут на дачах
Общество
00:46
Массовая драка депутатов попала на видео
В мире Общество
05:30
«Яндекс» слил в Сеть зарплаты россиян
Интернет Наука и техника
00:54
Полицейские отправили россиянина в кому из-за стакана
Криминал Происшествия
05:40
В плоскую Землю поверили около 4 млн россиян
Общество Социология
03:44
Пенсионерка отдала несуществующему внуку 200 тыс. рублей
Криминал Происшествия
01:23
Сотни мигрантов прорвались в Испанию
В мире Европа
00:49
Лидера ОПГ застрелили во время вечеринки
Криминал Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение