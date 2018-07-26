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В Орловской области определили оператора по обращению с отходами
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В Орловской области определили оператора по обращению с отходами 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
Определен региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Орловской области. На конкурс было подано две заявки. Отбор прошло ООО «УК „Зеленая роща“.
Общество учреждено АО „Корпорация развития Орловской области“ и является компанией с государственным участием. Предприятие осуществляет деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I — IV классов опасности. Статус регионального оператора присвоен на 10 лет.
Таким образом будет введена единая централизованная система сбора ТБО, единая технологическая цепочка, обеспечивающая направление потоков отходов на обработку и фракций, не подлежащих дальнейшему использованию, — на захоронение.
ООО „УК „Зеленая роща“ приступит к непосредственному выполнению своих новых обязанностей с 1 января 2019 года, сообщает пресс-служба облправительства. До этого времени будет вестись необходимая подготовка, оформление документов. Кроме того, состоятся торги по отбору компании-перевозчика, управление по тарифам Орловской области согласует и установит единые тарифы.
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