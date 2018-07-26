Палата представителей США проголосовала за выделение $716 млрд в 2019 году на оборону 

ВАШИНГТОН, 26 июля. /ТАСС/. Палата представителей США в четверг подавляющим большинством проголосовала за принятие окончательного проекта оборонного бюджета на 2019 финансовый год и выделение $716 млрд В тексте документа говорится, что часть средств будет направлена на противодействие растущей угрозе со стороны России, а также на военную помощь Украине.
Как сообщалось в опубликованном в понедельник комитетом по делам ВС Палаты представителей Конгресса США отчете, законодатели решили продлить запрет на сотрудничество Пентагона и Министерства обороны РФ, который действует вот уже несколько лет.
В Конгрессе также решили «запретить американскому правительству признавать» воссоединение Крыма с Россией. Законодатели включили в проект бюджета $250 млн на поставки военной помощи Украине, включая оборонительные вооружения летального характера. В бюджете США на текущий год на эту цель было выделено $200 млн Ранее Сенат и Палата представителей проголосовали за проекты оборонного бюджета на 2019 год, в текстах которых имелись существенные отличия. Сейчас обе палаты закончили процесс сведения обеих версий в одну после соответствующих консультаций. Теперь Сенат должен утвердить уже согласованный текст проекта, после чего он будет отправлен на подпись президенту страны.