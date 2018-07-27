Вкладчики лопнувшего «Тагилбанка» начнут получать деньги с 1 августа 

Выбран банк-агент для выплаты страхового возмещения вкладчикам "Тагилбанка", у которого 20 июля 2018 года Центробанк отозвал лицензию. «Прием заявлений, а также выплаты вкладчикам начнутся через Сбербанк с 1 августа», — сообщает сегодня департамент общественных связей государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов».
Напомним, «Тагилбанк» был основан в ноябре 1991 года и на момент отзыва лицензии являлся одним из немногих оставшихся на плаву уральских региональных банков. Причиной прекращения его деятельности, по данным регулятора, в частности стала убыточность из-за низкой эффективности бизнес-модели.
"Сбербанк стал победителем конкурса по отбору банков-агентов для выплаты страхового возмещения вкладчикам (в том числе — индивидуальным предпринимателям) нижнетагильской кредитной организации", — передает АСИ.
Официальное сообщение с детальной информацией о месте, времени, форме и порядке приема заявлений будет обнародовано 31 июля.