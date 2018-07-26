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АСВ назвало банки-агенты для выплат вкладчикам Тагилбанка и Южного Регионального Банка
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АСВ назвало банки-агенты для выплат вкладчикам Тагилбанка и Южного Регионального Банка 

Банки.ру 1 час назад
Страховое возмещение вкладчикам Тагилбанка (Нижний Тагил Свердловской области), в том числе индивидуальным предпринимателям, будет выплачивать Сбербанк, а клиентам Южного Регионального Банка (Ростов-на-Дону), также включая ИП, — Россельхозбанк. Сообщения о результатах конкурсов по отбору банков-агентов для выплат вкладчикам двух рухнувших банков опубликованы на сайте АСВ.
Прием заявлений на компенсации и сами выплаты начнутся с 1 августа 2018 года.
Официальные сообщения с детальной информацией о месте, времени, форме и порядке приема заявлений будут размещены 31 июля на сайте АСВ и 1 августа в «Областной газете» (по Тагилбанку) и в газете «Аргументы и факты на Дону» (по ЮРБ).
Лицензии у Тагилбанка и ЮРБ были отозваны 20 июля текущего года.
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