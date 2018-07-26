АСВ назвало банки-агенты для выплат вкладчикам Тагилбанка и Южного Регионального Банка

Прием заявлений на компенсации и сами выплаты начнутся с 1 августа 2018 года.

Лицензии у Тагилбанка и ЮРБ были отозваны 20 июля текущего года.

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