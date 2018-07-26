В Совете Федерации объяснили необходимость аккредитации визовых центров 

Так корреспондент ТАСС сказал глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв. Он указал, что персональные данные, в том числе биометрические, должны храниться и обрабатываться в определённом порядке.
По словам сенатора, возникающие вопросы можно и нужно обсуждать, чтобы внести необходимые поправки ко второму чтению законопроекта.
Речь идёт об изменениях в закон «О порядке выезда и въезда в Россию». В Российском союзе туриндустрии предупредили, что если предполагаемые поправки будут приняты, то иностранным посольствам будет проще закрыть в России все визовые центры, чем искать новых подрядчиков.