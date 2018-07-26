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Суд Петербурга 4 сентября пересмотрит иск о ремонте Губернских домов структурой Минобороны
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Суд Петербурга 4 сентября пересмотрит иск о ремонте Губернских домов структурой Минобороны 

ТАСС 1 час назад
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 июля. /ТАСС/. Тринадцатый арбитражный апелляционный суд 4 сентября рассмотрит жалобу Северо-Западного управления имущественных отношений Министерства обороны РФ на решение нижестоящей инстанции обязать структуру ведомства отремонтировать часть объекта культурного наследия федерального значения «Губернские дома» в Кронштадте. Об этом сообщается в картотеке арбитражных дел суда.
"Апелляционную жалобу ФГКУ «Северо-Западное территориальное управление имущественных отношений» Министерства обороны принять к производству. Назначить дело к судебному разбирательству в судебном заседании арбитражного апелляционного суда на 4 сентября 2018 года в 11 час. 30 мин", — сказано в определении суда.
Как следует из решения суда, в первую инстанцию обратился комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП). Заявитель просил суд обязать структуру Министерства обороны в течение 36 месяцев отремонтировать и отреставрировать объекты культурного наследия федерального значения «Образцовая казарма» и «Дом губернский 7-й» в городе Кронштадте. Эти объекты являются частью Губернских домов — комплекса исторических зданий, построенных в 1717-1725 годах по указу императора Петра I для военных.
По данным комитета, указанные объекты находятся в ненадлежащем состоянии: имеются дефекты на цоколе, отслоение штукатурного слоя внутри здания, разрушается кирпичная кладка. По мнению заявителя, структура Минобороны должна в течение двух с половиной лет произвести ремонт объектов. Ответчик в свою защиту сообщил, что фактическое пользование объектом осуществляет другая структура министерства, а управление не наделено полномочиями на осуществление ремонта. Однако суд счел эти доводы несостоятельными и указал, что управление вправе заключать подобные договоры или государственные контракты.
Согласно картотеке арбитражных дел, на рассмотрении суда находится несколько аналогичных исков комитета к Северо-Западному имущественному управлению Минобороны, по которым ведомство по охране памятников требует отреставрировать исторические объекты.
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