Дмитрий Азаров: «Мы делаем ставку на талантливых молодых людей»

По словам Дмитрия Азарова, за 6 месяцев 2018 года рост экономики Самарской области составил 114% к аналогичному периоду прошлого года. Только по Тольятти наблюдается рост в 25,5%.

"Я неоднократно говорил, что в Тольятти сегодня формируется экономика будущего всего региона. И это благодаря беспрецедентным мерам поддержки, которое дает государство, вниманию президента нашей страны к Тольятти. У нас работает особая экономическая зона, технопарки", — отметил глава региона.

Правительство Самарской области делает ставку на людей с лидерскими амбициями. Например, на молодежь, которая будет работать на стартующем сегодня форуме «iВолга».