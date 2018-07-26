Дмитрий Азаров: «Мы делаем ставку на талантливых молодых людей» 

По словам Дмитрия Азарова, за 6 месяцев 2018 года рост экономики Самарской области составил 114% к аналогичному периоду прошлого года. Только по Тольятти наблюдается рост в 25,5%.
"Я неоднократно говорил, что в Тольятти сегодня формируется экономика будущего всего региона. И это благодаря беспрецедентным мерам поддержки, которое дает государство, вниманию президента нашей страны к Тольятти. У нас работает особая экономическая зона, технопарки", — отметил глава региона.
Правительство Самарской области делает ставку на людей с лидерскими амбициями. Например, на молодежь, которая будет работать на стартующем сегодня форуме «iВолга».
"Все основные идеи на проходящих в регионе стратегических сессиях выработали эти замечательные люди — участники «iВолги», победители конкурса «Лидеры России». Мы делаем ставку на таких лидеров, на талантливых молодых людей", — сказал Дмитрий Азаров.