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«Будто не рожала!» Юлия Ковальчук показала подтянутую девичью фигуру в голубом бикини
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«Будто не рожала!» Юлия Ковальчук показала подтянутую девичью фигуру в голубом бикини 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
35-летняя Юлия Ковальчук со всех ракурсов показала свою фигуру.
Юлия Ковальчук порадовала поклонников своим пляжным фото из жаркого Баку. Певица позирует на берегу Каспийском море и с разных сторон демонстрирует тело в нежно-голубом бикини. Вот молодая мама хвастается подтянутым животом.... а вот показывает миру аппетитные ягодицы и девичью талию.
— подписала серию фотографий Юлия.
(прим. WMJ.ru: орфография и пунктуация автора сохранены)
«Красивая как всегда»; «Как будто и не рожала»; «Фигурка шикарная»; «Какая же Вы всё таки хорошенькая!»; «Худышка какая»; «Какая же вы красотка, естественная, воздушная»; «Какой красивый животик»; «Прекрасная тростиночка — фигура супер!»; «Юля, вы в отличной форме! Просто огонь»; «Какая худенькая, не скажешь, что роды не испортили фигуру», — оставляют комплименты фолловеры.
Напомним, Юлия Ковальчук и ее супруг Алексей Чумаков стали родителями в октябре прошлого года. У пары родилась дочь Амелия.
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Фото:Instagram
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