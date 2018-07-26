«Будто не рожала!» Юлия Ковальчук показала подтянутую девичью фигуру в голубом бикини

35-летняя Юлия Ковальчук со всех ракурсов показала свою фигуру.

Юлия Ковальчук порадовала поклонников своим пляжным фото из жаркого Баку . Певица позирует на берегу Каспийском море и с разных сторон демонстрирует тело в нежно-голубом бикини. Вот молодая мама хвастается подтянутым животом.... а вот показывает миру аппетитные ягодицы и девичью талию.

— подписала серию фотографий Юлия.

(прим. WMJ.ru : орфография и пунктуация автора сохранены)

«Красивая как всегда»; «Как будто и не рожала»; «Фигурка шикарная»; «Какая же Вы всё таки хорошенькая!»; «Худышка какая»; «Какая же вы красотка, естественная, воздушная»; «Какой красивый животик»; «Прекрасная тростиночка — фигура супер!»; «Юля, вы в отличной форме! Просто огонь»; «Какая худенькая, не скажешь, что роды не испортили фигуру», — оставляют комплименты фолловеры.

Напомним, Юлия Ковальчук и ее супруг Алексей Чумаков стали родителями в октябре прошлого года. У пары родилась дочь Амелия.

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Фото:Instagram