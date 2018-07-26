С 27 июля на украинских дорогах снова будет работать радарный скоростной контроль 

Министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщил, что с 27 июля на украинских дорогах снова начнет действовать скоростной контроль. Пока что он будет осуществляться в ручном режиме, передает AUTO-Consulting.
«Первый шаг, который мы делаем, с пятницы, 27 июля, мы возвращаем скоростной контроль на наших дорогах. Он пока будет осуществляться в ручном режиме, как это было когда-то, обычные радары. Но они уже на этой неделе будут установлены на автомобилях Нацполиции, а с пятницы 27 июля после рассмотрения в четверг соответствующего постановления Кабинета министров они будут задействованы в полной правовой плоскости», — заявил он. Министр отметил, что вскоре после этого Верховная Рада должна проголосовать за закон об автофиксации нарушений ПДД. Средства на закупку необходимого оборудования уже выделены. На усилении мер по обеспечению безопасности на автодорогах также настаивают в МВД. Кроме того, будут продолжаться жесткие проверки автоперевозчиков на наличие лицензий и технической исправности транспортных средств.