Управленцы СКФО предложили способы ускорения цифровизации регионов

ПЯТИГОРСК , 26 июля. / ТАСС /. Широкую компьютеризацию, переход на цифровые технологии и использование телекоммуникативных средств для развития регионов предлагают управленческие команды СКФО в своих проектах, разработанных на площадке Северо-Кавказского института РАНХиГС в рамках третьего модуля образовательной программы управленческого мастерства. Как рассказала ТАСС директор Центра «Высшая школа государственного управления» вуза Анна Орлянская, в четверг здесь состоялась предзащита проектов.

"Сейчас команды более глубоко прорабатывают проектные идеи с учетом мнений и замечаний экспертов, продумывают создание условий для их дальнейшей реализации, привлечения частных инвестиций, бюджетного финансирования. Федеральные эксперты помогают командам сделать проект для региона успешным", — рассказала она.

Более 90 участников из Северного Кавказа проходят обучение по программе развития региональных команд в Пятигорске на площадке Северо-Кавказского института Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) и разрабатывают свои управленческие проекты. В их числе региональные министры, мэры городов, руководители корпораций развития регионов, руководители бизнес-структур, а также региональные эксперты Агентства стратегических инициатив (АСИ) и ведущие приглашенные эксперты.

Умные курорты

Ставропольская управленческая команда продолжает работу над проектом «Умная агломерация региона Кавказских Минеральных Вод», от общей идеи перешла к работе над конкретными подпрограммами по основным направлениям, рассказал заместитель министра экономического развития Ставрополья Сергей Крынин. «Проект SMART КМВ включает четыре блока: SMART туризм, SMART транспорт, SMART бизнес и SMART CITY. Все показатели, цифры и весь потенциал должны объединиться. К финальному пятому модулю это будет не просто концепция, а конкретный проект — просчитанный, понятный и самое главное, имеющий конкретную перспективу реализации», — сказал он.

Заместитель министра экономического, территориального развития и торговли Чеченской Республики Бекхан Сатуев представил проект программы цифровой экономики Чеченской республики на 2019-2024 годы. «Основная цель — создание условий для цифровизации экономики, улучшения инвестклимата региона. Процесс затрагивает все отрасли экономики и социальной сферы. Цифровизация предполагает полную прозрачность и доступность государственных и муниципальных услуг, социальных и инвестиционных льгот. Это мощный толчок для развития региона и улучшения инвестиционного климата», — считает он.

Руководитель УМФЦ ЦИТ Карачаево-Черкесской Республики Султан Эркенов рассказал, что проект команды от республики называется «Модернизация системы государственного управления». Суть проекта — упорядочить работу со всеми видами документов на всех уровнях власти республики. «Практические плюсы нашей программы очевидны — сокращается время принятия управленческих решений, своевременные ответы на запросы общества, бизнеса, населения. Необходимо ускорение в переходе на цифровизацию, чтобы отвечать требованиям современной жизни», — сказал он.

Мультипликативный эффект

Начальник управления государственных программ, инвестиционных проектов министерства курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики Махти Черкесов считает, что проект «Инфраструктурное развитие туристских зон, развитие сервиса республики КБР» — это точка роста развития Кабардино-Балкарии. Основная цель программы — увеличение доли туризма в валовом региональном продукте до 10 млрд рублей. Намечено увеличение туристического потока до 800 тыс. туристов к 2024 году, привлечение иностранных туристов до 30 тыс. человек в год. «Туризм наряду с сельским хозяйством — приоритетные отрасли экономического развития республики, поэтому мультипликативный эффект в случае реализации проекта — это в том числе и увеличение рабочих мест», — отметил Черкесов.

Цель проекта развития биотехнологического кластера РСО— Алания — создание не менее 10 тыс. рабочих мест и вклад в валовый региональный продукт не менее 15 млрд рублей к 2024 году, рассказал ТАСС заместитель министра экономического развития республики Феликс Гадзалов. «И если мы выполним эти цели, появятся дополнительные эффекты в виде стимулирования малого и среднего бизнеса, развития научных кадров и повышение привлекательности рабочих специальностей», — сказал он.

Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства республики Дагестан Серажутдин Айгумов представляет проект развития морского торгового порта. «Наш проект — одно из звеньев транспортно-логистического узла республики, значительно влияющее на импорт и экспорт Дагестана. Его реализация повысит экспорт зерна, мяса, рыбы и стратегически важной отрасли республики — нефтедобычи, поднимет имидж республики, даст рост валового регионального продукта и конечно, улучшит инвестиционный климат. В будущем мы рассчитываем привлечь максимальное количество инвесторов, готовых вкладывать средства в развитие региона и торгового морского порта», — рассказал он.

О программе

В ходе первого модуля переподготовки 14-17 мая команды сгенерировали проектные идеи. На площадках региональных управленческих команд второго модуля в каждом субъекте округа проведены стратегические сессии, где общественность и эксперты внесли свои поправки и замечания. А в рамках работы третьего модуля продолжается детализированная работа над проектами. Итоговая защита проектов состоится в октябре, предполагается, что после учебы команды в том же составе начнут воплощать свои проекты в регионах.