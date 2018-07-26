Ещё
Управленцы СКФО предложили способы ускорения цифровизации регионов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Управленцы СКФО предложили способы ускорения цифровизации регионов 

ТАСС 1 час назад
ПЯТИГОРСК, 26 июля. /ТАСС/. Широкую компьютеризацию, переход на цифровые технологии и использование телекоммуникативных средств для развития регионов предлагают управленческие команды СКФО в своих проектах, разработанных на площадке Северо-Кавказского института РАНХиГС в рамках третьего модуля образовательной программы управленческого мастерства. Как рассказала ТАСС директор Центра «Высшая школа государственного управления» вуза Анна Орлянская, в четверг здесь состоялась предзащита проектов.
"Сейчас команды более глубоко прорабатывают проектные идеи с учетом мнений и замечаний экспертов, продумывают создание условий для их дальнейшей реализации, привлечения частных инвестиций, бюджетного финансирования. Федеральные эксперты помогают командам сделать проект для региона успешным", — рассказала она.
Более 90 участников из Северного Кавказа проходят обучение по программе развития региональных команд в Пятигорске на площадке Северо-Кавказского института Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) и разрабатывают свои управленческие проекты. В их числе региональные министры, мэры городов, руководители корпораций развития регионов, руководители бизнес-структур, а также региональные эксперты Агентства стратегических инициатив (АСИ) и ведущие приглашенные эксперты.
Умные курорты
Ставропольская управленческая команда продолжает работу над проектом «Умная агломерация региона Кавказских Минеральных Вод», от общей идеи перешла к работе над конкретными подпрограммами по основным направлениям, рассказал заместитель министра экономического развития Ставрополья Сергей Крынин. «Проект SMART КМВ включает четыре блока: SMART туризм, SMART транспорт, SMART бизнес и SMART CITY. Все показатели, цифры и весь потенциал должны объединиться. К финальному пятому модулю это будет не просто концепция, а конкретный проект — просчитанный, понятный и самое главное, имеющий конкретную перспективу реализации», — сказал он.
Заместитель министра экономического, территориального развития и торговли Чеченской Республики Бекхан Сатуев представил проект программы цифровой экономики Чеченской республики на 2019-2024 годы. «Основная цель — создание условий для цифровизации экономики, улучшения инвестклимата региона. Процесс затрагивает все отрасли экономики и социальной сферы. Цифровизация предполагает полную прозрачность и доступность государственных и муниципальных услуг, социальных и инвестиционных льгот. Это мощный толчок для развития региона и улучшения инвестиционного климата», — считает он.
Руководитель УМФЦ ЦИТ Карачаево-Черкесской Республики Султан Эркенов рассказал, что проект команды от республики называется «Модернизация системы государственного управления». Суть проекта — упорядочить работу со всеми видами документов на всех уровнях власти республики. «Практические плюсы нашей программы очевидны — сокращается время принятия управленческих решений, своевременные ответы на запросы общества, бизнеса, населения. Необходимо ускорение в переходе на цифровизацию, чтобы отвечать требованиям современной жизни», — сказал он.
Мультипликативный эффект
Начальник управления государственных программ, инвестиционных проектов министерства курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики Махти Черкесов считает, что проект «Инфраструктурное развитие туристских зон, развитие сервиса республики КБР» — это точка роста развития Кабардино-Балкарии. Основная цель программы — увеличение доли туризма в валовом региональном продукте до 10 млрд рублей. Намечено увеличение туристического потока до 800 тыс. туристов к 2024 году, привлечение иностранных туристов до 30 тыс. человек в год. «Туризм наряду с сельским хозяйством — приоритетные отрасли экономического развития республики, поэтому мультипликативный эффект в случае реализации проекта — это в том числе и увеличение рабочих мест», — отметил Черкесов.
Цель проекта развития биотехнологического кластера РСО— Алания — создание не менее 10 тыс. рабочих мест и вклад в валовый региональный продукт не менее 15 млрд рублей к 2024 году, рассказал ТАСС заместитель министра экономического развития республики Феликс Гадзалов. «И если мы выполним эти цели, появятся дополнительные эффекты в виде стимулирования малого и среднего бизнеса, развития научных кадров и повышение привлекательности рабочих специальностей», — сказал он.
Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства республики Дагестан Серажутдин Айгумов представляет проект развития морского торгового порта. «Наш проект — одно из звеньев транспортно-логистического узла республики, значительно влияющее на импорт и экспорт Дагестана. Его реализация повысит экспорт зерна, мяса, рыбы и стратегически важной отрасли республики — нефтедобычи, поднимет имидж республики, даст рост валового регионального продукта и конечно, улучшит инвестиционный климат. В будущем мы рассчитываем привлечь максимальное количество инвесторов, готовых вкладывать средства в развитие региона и торгового морского порта», — рассказал он.
О программе
В ходе первого модуля переподготовки 14-17 мая команды сгенерировали проектные идеи. На площадках региональных управленческих команд второго модуля в каждом субъекте округа проведены стратегические сессии, где общественность и эксперты внесли свои поправки и замечания. А в рамках работы третьего модуля продолжается детализированная работа над проектами. Итоговая защита проектов состоится в октябре, предполагается, что после учебы команды в том же составе начнут воплощать свои проекты в регионах.
Организатор программы — Центр развития регионов, созданный на базе РАНХиГС по поручению президента России Владимира Путина. Программа реализуется РАНХиГС в партнерстве с АСИ и командой консалтинговой компании WardHowell.
ТАСС: последние новости
Два редких астрономических явления можно будет наблюдать 27 июля АТОР: введение аккредитации ударит по неофициальным визовым центрам Объем экспорта Новгородской области за первый квартал 2018 года вырос почти на треть
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Конфуз на саммите БРИКС и другие события дня16
Умер Игорь Беляев1
«Вообще слег»: Кобзон попал в больницу155
Поклонская отреагировала на срыв заседания своей комиссии147
США поставили Турции серьезный ультиматум101
Новости партнеров
Видео
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
04:50
Познер рассказал, кто на самом деле упразднил СССР
Общество
Путин выступает на саммите БРИКС
Политика
00:47
Украинских военных в Донбассе накрыло стихийное бедствие
Украина В мире
01:30
Матвиенко вспомнила ситуацию 90-х с пенсиями
Личный счет Экономика
02:54
Ансамбль Александрова разрушил «планы» Минобороны
Общество
01:00
Поклонская ответила на предложение покинуть ЕР
Политика
00:44
Госдеп выпустил «Крымскую декларацию»
США В мире
05:04
Британия подняла истребители из-за Су-24
Армия Европа
00:50
Чурикова слила эксклюзив о Лепсе
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение