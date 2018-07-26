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Из офиса в запой: почему жителей Японии не смущают спящие на улице пьяные люди
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Из офиса в запой: почему жителей Японии не смущают спящие на улице пьяные люди 

Anews 1 час назад
Фото: Anews
На постсоветских территориях распространено презрительное отношение к пьяным людям, которые повсеместно встречаются на улицах. К такой реакции общества привели множественные санкции против тунеядства, а многие спящие под открытым небом граждане считаются алкашами. В Японии к такому явлению относятся совершенно иначе, а спящие на улицах люди не вызывают удивления или негативной реакции. К тем японцам, которые по неосторожности уснули на улице, у их соотечественников возникает лишь сочувствие. Дело в том, что граждане этой страны совершенно неустойчивы к спиртному, поэтому пьянеют даже от мизерного его количества. Эта особенность играет с японцами злую шутку, поэтому в минуты слабости они могут отдохнуть прямо на тротуаре. При этом японцы не страдают от стеснения из-за такой особенности собственного организма, и без зазрения совести спят прямиком на улице. При этом они не получают негативных комментариев от прохожих, которые настолько привыкли к данному явлению, что не предлагают помощи отдыхающим. Полиция реагирует только на людей, которые ведут себя агрессивно, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Пьяных спящих людей в больших городах Японии можно встретить практически в любое время суток. Они могут остановиться и уснуть в любой позе, и никто из прохожих не скажет грубого слова в их сторону. Большинство японцев толерантно относятся к пьяным гражданам в публичных местах. Кроме того, здесь достаточно распространены мелкие магазины с выпивкой на разлив, а также в этой стране повсеместно располагаются автоматы со спиртным.]]>
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