Сандерс рассказала о бюджете с мерами против «российской агрессии»

Сара Сандерс. ВАШИНГТОН, 26 июл — РИА Новости . Белый дом приветствует оборонный бюджет с мерами против «российской агрессии», который проходит сейчас утверждение в конгрессе, заявила пресс-секретарь президента США Палата представителей США проголосовала в четверг за согласованную с сенатом версию оборонного бюджета объемом в 716 миллиардов долларов, далее бюджет должен одобрить сам сенат и подписать президент. Как ожидается, сенат одобрит оборонный бюджет на следующей неделе, после чего он поступит на подпись Дональду Трампу "Оборонный бюджет на 2019 финансовый год… поддерживает Европейскую инициативу сдерживания ( России ), укрепляет позиции Соединенных Штатов в Европе и позиции европейских союзников против угрозы российской агрессии", — говорится в заявлении Сандерс. По ее словам, бюджет соответствует ключевым компонентам стратегии национальной безопасности, которая предусматривает «реализм при соблюдении принципов в эпоху конкуренции великих держав». Кроме того, добавила она, Белый дом доволен повышением зарплат военных, заложенными в бюджет мерами в области ядерного оружия и борьбы с терроризмом и предусмотренным сотрудничеством с Израилем , включая совместную разработку ракетных систем. Кроме того, Белый дом одобрил пересмотр в документе роли комитета по иностранным инвестициям, который оценивает риски инвестиций для национальной безопасности США. В оборонном бюджете содержится ряд мер по «сдерживанию России», включая финансирование операций НАТО в Европе, военную помощь Украине , запрет на сотрудничество Пентагона с российским Минобороны и финансирование разработки компактных ядерных боезарядов.