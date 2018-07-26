Псковичка провела одиночный пикет возле приёмной «Единой России» 

Псковичка Ирина Яненсон провела одиночный пикет возле приёмной «Единой России» против «канализационного беспредела в сердце Завеличья»: Яненсон уверяет, что застройщик АО «группа компаний ЛУГ», принадлежащая депутату Псковского областного Собрания от «Единой России» Яну Лузину, при переносе канализации соседнего дома на Народной, 15 фирма-застройщик повредила канализацию. «Теперь там всё течёт в подвал, их управляющая компания откачивает всё это из подвала в пожарный люк. Насос постоянно гудит, администрация сказала, что это временно, но тянется уже с 4 мая», — рассказала Ирина Яненсон. Отметим, ранее в эфире «Эха Москвы в Пскове» директор по продажам ГК «ЛУГ» Светлана Сибилькова заявила, что никакой критичной ситуации не случилось. «Это печально известный дом, который был посажен на те сети, которые не выдерживали мощности. И у них сейчас есть проблемы с сетями канализования, которые мы помогаем решить. Вопрос контролируем не только мы, но и надзорные органы и администрация [города]», — отметила она. Сибилькова заявила, что вопрос «полностью под контролем». Чтобы оперативно следить за самыми важными новостями, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Яндекс. Дзен», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».