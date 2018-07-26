Россия несет ответственность за весь мир, заявил Асад

"Россия — это не маленькая страна, это великая сила. Поэтому у нее есть обязанность по отношению ко всему миру. И она несет ответственность за весь мир. И часть этой ответственности — политическое и военное присутствие в различных регионах, если в этом есть необходимость. Может быть, у них нет желания быть вовлеченными с военной точки зрения, но реальность в мире сегодня такова, что она иногда заставляет вас двигаться в определенных направлениях", — сказал Асад.

"Так что вооруженные силы РФ важны для баланса в нашем регионе, по крайне мере на Ближнем Востоке, до тех пор, пока не изменится политическое равновесие в мире. А может, этого и не произойдет, этого мы не знаем. Поэтому это важно и это необходимо", — добавил сирийский президент.

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