Самое продолжительное лунное затмение века закончится ночью 28 июля

Спутник Земли взошел над нашей планетой в 20 часов.

Самое продолжительное лунное затмение этого века началось. Оно будет длиться около четырех часов.

Луна взошла над Землей в 20 часов, а «кровавый» цвет она начала приобретать с 21:30 по московскому времени. Астрономическое событие продлится до 1:19 воскресенья, 28 июля. Полная фаза затмения пройдет с 22:30 до 00:13. По информации Роскосмоса, всего за текущий век пройдет 225 лунных затмений, из которых только 85 будут полными, а дольше трех часов продлятся лишь шесть.

Между тем Московский планетарий отменил наблюдения лунного затмения из-за густой облачности. Желающие могут понаблюдать за уникальным космическим явлением онлайн. Однако событие может повлиять на самочувствие людей (подробнее…).