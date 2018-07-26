«Хотел купить себе машину»: экс-советник Годзиша рассказал суду, как стал мошенником

Бывший советник Годзиша признался, что получил 500 тысяч рублей от Яковлева

Показания Ивана Кузнецова

Кузнецов заявил, что Яковлев связался с ним, и попросил подыграть — получить деньги «в присутствии третьих лиц». По его словам, нужно было это ради создания видимости, что средства пойдут «человеку наверху». Актерскую игру экс-советника главы города депутат оценил в 500 тысяч рублей.

Ранее соучредитель компании «Факел» Сергей Маринин рассказывал, как пошел передавать взятку под руководством ФСБ . По его словам, и он, и Яковлев «не ожидали здесь увидеть Кузнецова» и оба очень удивились. Тогда Маринин вручил 523 тысячи Яковлеву.

После Кузнецов попросил у Яковлева в долг миллион рублей на один год — хотел купить себе машину. Но тот отказал — мол, нужно расплачиваться с долгами, у самого, если даст, мало останется, два миллиона. А машину тоже хочется.

— Была предвыборная кампания, я нанимал людей, так же, как и Яковлев. Естественно, я был должен, так же, как и он. Я рассчитался с ними, — ответил Кузнецов на вопрос, куда он потратил полмиллиона.

Также Кузнецов пояснил, что свое материальное положение оценивает «никак».

Примечательно, что на прошлом судебном заседании Яковлев рассказал, что получил 523 тысячи от «Факела», а потом якобы еще 276 тысяч от компании «Бренд-А». Но Васильев и Неверов из «Бренд-А» свою вину не признают категорически. Говорят, что Яковлев их оговорил, чтобы смягчить себе срок, подставив предпринимателей. О других денежных выплатах Яковлев не сообщал — неизвестно, почему он решил отдать Кузнецову большую часть суммы за столь незначительную роль.

Показания Васильева и Неверова

— Осенью 2016 года Игорь Анатольевич [Неверов] позвонил, что пригласили на внеочередное собрание СОНОРа («Сообщество операторов наружной рекламы», — прим. ред.), где Яковлев поднял вопрос о сборе денег. Игорь Анатольевич сразу мне сказал, что какое-то непонятное предложение, он сразу сказал «нет». Яковлев озвучил на собрании, что есть постановление с 5 до 10 лет, и надо собрать деньги, кому-то там передать. Но это со слов Игоря Анатольевича, — рассказал в суде Васильев.

Он добавил, что Константин Яковлев требовал денег, иначе «Бренд-А» не дойдет до участия в конкурса и аукционах на размещение рекламы. А через месяц они начнут получать решения о демонтаже рекламных конструкций.

— Яковлев же у нас депутат, так что он вхож во власть. Он депутат, у него связи свои есть, рычаги давления, — отметил Васильев.

Предприниматель подчеркнул, что в 2014 году между «Бренд-А» и Яковлевым произошел конфликт. «Бренд-А» заключили контракт с отделением «Лукойла» из Уфы на рекламные щиты рядом с автозаправками. В это же время с питерским отделением «Лукойла» сотрудничало «Норд-Медиа», соучредителем которого являлся Яковлев. Когда «Лукойл» совершил реорганизацию, рекламные конструкции «Бренд-А» перешли Яковлеву.

Васильев и Неверов категорически не признают свою вину

10 января Яковлев созвал еще одно внеочередное собрание операторов наружной рекламы, на которое пришли Васильев и Неверов, чтобы вместе отказаться давать деньги.

— Нам реально угрозы стали поступать, что если не сдадите деньги, то вы в бизнесе больше не будете, ну и много разных нехороших слов. Минут десять мы общались, когда мы сказали, что сдавать деньги не будем, Константин Яковлев вскочил просто, надел куртку и убежал с собрания. Просто в гневе был, — сказал Васильев.

Черерз неделю они созвали пятерых учредителей «Бренд-А», чтобы обсудить передачу денег Яковлеву — вдвоем Васильев и Неверов такие вопросы решать не могли. Все вместе они пришли к выводу, что денег передавать не будут и всерьез обсуждали продажу компании.

Запись их собрания есть у органов внутренних дел , и изучалась судом на закрытом заседании, и тут есть одна загвоздка — запись обрывается на половине, и неясно, к какому в итоге решению они пришли. Также предприниматели утверждают, что в расшифровке записи диалоги полностью перепутаны — то, что говорил один человек, предписывают словам другого.

Следующее заседание пройдет 8 августа. На нем в качестве свидетеля допросят старшего оперуполномоченного ФСБ Гулакова, чтобы уточнить — почему же такая важная запись обрывается на середине.

Примечательно, что сначала Яковлев говорил, что взятку ему дали предприниматели Ильянов и Трифонов. Но спустя несколько месяцев он внезапно вспомнил, что ошибся, и взятку ему давали Васильев и Неверов.

— Что касается угроз в их адрес (Васильева и Неверова, — прим. ред.) с моей стороны. Опять же, Ваша честь, это голословные утверждения. Никаких угроз, никаких абсолютно из моих уст в их адрес сказано не было. Было общее предложении на собрании всех рекламщиков. Было обоснование, что они согласились, потому что им это было выгодно, — возразил в конце заседания Константин Яковлев. — Не испытываю и не испытывал никаких неприязненных чувств по отношению к Васильеву и Неверову.

По словам Неверова и Васильева, во время следствия им предлагали пойти на сделку — признаться в даче взятки, как это сделали представители «Факела» Маринин и Долгобородов, и освободиться от ответственности. Но учредители «Бренд-А» отказались — по их словам, никакой взятки они не давали, значит, и сознаваться им не в чем.

Напомним, в 2016 году Яковлев приходил на собрания фирм, занимающихся рекламой в городе, и предлагал скинуться на пять миллионов рублей, чтобы пролоббировать закон об увеличении сроков договора аренды на размещение рекламных конструкций. Закон приняли без его вмешательства, а полученные деньги, как он признался, оставил себе.

Яковлева и Кузнецова задержали 27 июля прошлого года. Изначально чиновников обвиняли во взяточничестве, но потом изменили обвинение на мошенничество. Следствие установило, что собранные деньги они оставили себе, а изменения в законе о сроках аренды прошли без их вмешательства.