Костромская область поддержит проект «ВолгаСтрап» по производству ПЭТ-ленты

КОСТРОМА , 26 июл — РИА Новости . Руководство Костромской области поддержит проект предприятия «ВолгаСтрап» по расширению производств полиэстеровой ленты, с инвестициями более 230 миллионов рублей, предоставив компании режим наибольшего благоприятствования на срок окупаемости проекта, сообщила в четверг администрация региона.

"На региональном совете по привлечению инвестиций и улучшению инвестиционного климата принято решение об установлении режима благоприятствования для инвестиционного проекта предприятия «ВолгаСтрап». В развитие производства инвестор намерен вложить более 230 миллионов рублей", — говорится в сообщении.

В рамках инвестпроекта компания намерена расширить производство полиэстеровой ленты и построить складские помещения. Проектная мощность новой линии составит 3000 тонн полиэстеровой ленты в год.

Уточняется, что соглашение о намерениях по созданию в Костроме дополнительных мощностей по производству ПЭТ-ленты было подписано в рамках Петербургского международного экономического форума.

"Потребность в полиэстеровой ленте возрастает. Поэтому мы в этом году запустили еще одну упаковочную линию по производству ПЭТ-ленты. Таким образом, объемы производства полиэстеровой ленты на «ВолгаСтрап» возрастут до 15 тысяч тонн в год", — рассказал генеральный директор ООО «ВолгаСтрап» Владимир Тевс.

По его словам, будет создано дополнительно 20 новых высокотехнологичных рабочих мест.

"Вопросы, которые мы здесь обсуждаем, являются логичным продолжением ранее достигнутых договорённостей с инвесторами. Это проекты по развитию и расширению уже успешно работающих производств, которые должны существенно укрепить экономику региона", — прокомментировал губернатор региона Сергей Ситников

По данным администрации Костромской области, основным инвестором предприятия «ВолгаСтрап» является финско-швейцарская компания Speсta Group AG, крупнейший европейский производитель полиэстеровой и стальной ленты, лидер в области промышленной упаковки в России и СНГ. Основными потребителями продукции являются предприятия металлургии, трубной и деревоперерабатывающей индустрии, производства строительных материалов и целлюлозно-бумажной промышленности. Продукция предприятия поставляется, в том числе, в страны Европы, на Ближний Восток и в Южную Африку

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