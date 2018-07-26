«Красный Север» принял участие в акции «ЯмалЗабег», бросив вызов СМИ

Пятерка отважных окружной газеты «Красный Север» сегодня после рабочего дня отправилась на берег реки Обь. Вокруг народ купался, слушал музыку, жарил шашлыки, а наши журналисты вышли на старт акции «ЯмалЗабег», объявленной в июне молодежью самого северного ямальского поселка Гыда.

Бежали по берегу, по песочку, преодолевая иногда водные препятствия в виде ручейков, впадающих в мать-кормилицу жителей Ямала.

Поскольку «Красный Север» — первая газета на Ямале, мы и бежать решили первыми. Теперь дело за коллегами других СМИ округа. Бросаем вызов!