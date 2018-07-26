Ещё
Катамараны на набережной Спортивной гавани Владивостока оказались вне закона
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Катамараны на набережной Спортивной гавани Владивостока оказались вне закона 

Prim.News 1 час назад
Фото: Prim.News
Их сдавали в аренду.
Двадцать два катамарана и три шлюпки в районе дома №1в по улице Адмирала Фокина вошли в список выявленных самовольно установленных объектов, который опубликован на сайте администрации Владивостока. Судя по всему, речь идет о плавсредствах, которые сдаются в аренду в Спортивной гавани.
Примечательно, что катамараны и шлюпки сдают в аренду уже несколько лет, однако, судя по всему, этот бизнес в ближайшее время будет приостановлен — как и работа киосков, которые ранее демонтировали на набережной Спортивной гавани.
Prim.News: последние новости
ТК «Байкал Сервис»: транспортные компании начали активно «затачивать» свои процессы под запросы электронной коммерции В Приморье вопреки позиции Генпрокуратуры и Верховного суда получателя субсидии по развитию сельского хозяйства отправили в СИЗО Второй квартал 2018 года в Приморье обошёлся без громких задержаний браконьеров в лесах
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Конфуз на саммите БРИКС и другие события дня16
Умер Игорь Беляев1
«Вообще слег»: Кобзон попал в больницу155
Поклонская отреагировала на срыв заседания своей комиссии146
США поставили Турции серьезный ультиматум101
Видео
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
04:50
Познер рассказал, кто на самом деле упразднил СССР
Общество
Путин выступает на саммите БРИКС
Политика
00:47
Украинских военных в Донбассе накрыло стихийное бедствие
Украина В мире
01:30
Матвиенко вспомнила ситуацию 90-х с пенсиями
Личный счет Экономика
02:54
Ансамбль Александрова разрушил «планы» Минобороны
Общество
01:00
Поклонская ответила на предложение покинуть ЕР
Политика
00:44
Госдеп выпустил «Крымскую декларацию»
США В мире
05:04
Британия подняла истребители из-за Су-24
Армия Европа
00:50
Чурикова слила эксклюзив о Лепсе
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение