Катамараны на набережной Спортивной гавани Владивостока оказались вне закона

Их сдавали в аренду.

Двадцать два катамарана и три шлюпки в районе дома №1в по улице Адмирала Фокина вошли в список выявленных самовольно установленных объектов, который опубликован на сайте администрации Владивостока . Судя по всему, речь идет о плавсредствах, которые сдаются в аренду в Спортивной гавани.

Примечательно, что катамараны и шлюпки сдают в аренду уже несколько лет, однако, судя по всему, этот бизнес в ближайшее время будет приостановлен — как и работа киосков, которые ранее демонтировали на набережной Спортивной гавани.