Более 10 процентов населения Монголии имеют вирусные гепатиты B и C — минздрав

Улан-Батор , 26 июля / Синьхуа / — Более 10 процентов трехмиллионного населения Монголии имеют вирусные гепатиты B и C в хронической форме. Об этом сегодня заявила министр здравоохранения Монголии Даваажанцангийн Сарангэрэл на пресс-конференции по случаю Всемирного дня борьбы с гепатитом, отмечаемого 28 июля.

Она отметила, что с 2017 года Монголия реализует национальную программу «Здоровая печень». Монголия является первой страной с низким и средним уровнем доходов в Азиатско-Тихоокеанском регионе, которая обязалась ликвидировать гепатит, обеспечивая всеобщий доступ и медицинскую страховку для тестирования и лечения гепатита для всего населения. —0—