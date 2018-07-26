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Более 10 процентов населения Монголии имеют вирусные гепатиты B и C — минздрав
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Более 10 процентов населения Монголии имеют вирусные гепатиты B и C — минздрав 

ИА Синьхуа 1 час назад
Улан-Батор, 26 июля /Синьхуа/ — Более 10 процентов трехмиллионного населения Монголии имеют вирусные гепатиты B и C в хронической форме. Об этом сегодня заявила министр здравоохранения Монголии Даваажанцангийн Сарангэрэл на пресс-конференции по случаю Всемирного дня борьбы с гепатитом, отмечаемого 28 июля.
Она отметила, что с 2017 года Монголия реализует национальную программу «Здоровая печень». Монголия является первой страной с низким и средним уровнем доходов в Азиатско-Тихоокеанском регионе, которая обязалась ликвидировать гепатит, обеспечивая всеобщий доступ и медицинскую страховку для тестирования и лечения гепатита для всего населения. —0—
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