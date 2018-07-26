Застройщику, вырубившему сквер в Верхних Печёрах, предоставят новый участок для торгового центра

В 2011 году компания получила участок для строительства пункта обслуживания населения с магазином товаров первой необходимости, кафе и пунктом ремонта бытовой техники. До осени прошлого года территория пустовала. К тому же «Гурман» накопил долги по платежам, предусмотренным соглашением. В конце октября застройщик вырубил сквер, посаженный когда-то школьниками — 50 взрослых деревьев, в том числе хвойных и лип. В связи с этим министерство имущественных и земельных отношений отказалось от договора аренды в одностороннем порядке.