В Москве простились с Вениамином Яковлевым 

Об этом сообщает «ТВ Центр». Один из авторов Конституции страны ушел из жизни во вторник в возрасте 86 лет.
Яковлева называли «патриархом» отечественной юриспруденции. В 1989-1991-х годах он занимал пост министра юстиции СССР, одновременно являясь главным государственным арбитром страны, а 1992 году возглавил Высший Арбитражный суд России.
Вениамин Яковлев был не только юристом-практиком, но и ученым, автором целого ряда книг по проблемам теории права. Похоронят Яковлева в Екатеринбурге — городе, где он проработал почти три десятка лет.