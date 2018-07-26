В Москве простились с Вениамином Яковлевым

Об этом сообщает «ТВ Центр». Один из авторов Конституции страны ушел из жизни во вторник в возрасте 86 лет.

Яковлева называли «патриархом» отечественной юриспруденции. В 1989-1991-х годах он занимал пост министра юстиции СССР, одновременно являясь главным государственным арбитром страны, а 1992 году возглавил Высший Арбитражный суд России