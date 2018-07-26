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Асфальт на Станиславского «поплыл» из-за жары
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Асфальт на Станиславского «поплыл» из-за жары 

Деловое сообщество 1 час назад
Асфальт на улице Станиславского, реконструкция которой была завершена недавно, не выдержал испытания жарой и испортился. В рамках гарантийных обязательств ОАО «ДРСУ» обязано перестелить дорожное покрытие. Как сообщил Виталий Кушнарёв, работы будут проведены за счёт подрядчика. Глава администрации также отметил, что запоздалое исправление недочетов исполнителями госзаказов становится нормой для Донской столицы. Сроки работ обозначены не были.
Напомним, что реконструкция улицы стоила свыше 1,2 млрд рублей.
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