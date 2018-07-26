Reuters: США назвали экономику Китая «самой протекционистской в мире»

"Несмотря на то, что Китай неоднократно изображал из себя верного защитника свободной торговли и глобальной торговой системы, Китай, на самом деле, является самой протекционистской, меркантилистской экономикой в мире", — заявил Шеа, представляя доклад «Китайская торгово-разрушительная экономическая модель».

Президент США Дональд Трамп неоднократно выражал недовольство торговым дисбалансом с Китаем. В середине июня Вашингтон объявил о введении 25% пошлин на китайские товары на общую сумму $34 млрд Китай ввел зеркальные меры на американские товары на сумму $50 млрд

США в свою очередь пригрозили дополнительными 10% пошлинами на товары китайского экспорта общей стоимостью $200 млрд Эти меры могут коснуться нескольких тысяч наименований китайских товаров: продуктов питания, табака, угля, стали, алюминия и других.

20 июля в интервью телеканалу CNBC Трамп заявил, что не исключает введения импортных пошлин на все товары из КНР, если Китай продолжит предпринимать ответные действия против США.