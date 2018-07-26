Сенатор Фомин поддержал введение аккредитации для визовых центров 

Обязательная аккредитация в МИД России компаний, которые управляют визовыми сервисными центрами на территории страны, необходима, так как речь идёт об обработке личных данных граждан, считает председатель экспертного совета по туризму при Комитете Совета Федерации по социальной политике Игорь Фомин.
При этом, сенатор не исключил, что требования к таким операторам, которые зафиксированы во внесённом в Госдуму законопроекте, могут быть смягчены при рассмотрении документа.
«Концептуально я поддерживаю наведение порядка на этом рынке, потому что сейчас деятельность визовых центров толком не регламентируется. Может возникать неограниченное количество таких фирм, непонятно, кем они регулируются. Схема должна быть понятной: посольство и организация, у которой с ним есть прямой договор, никаких субподрядов», — сказал Фомин «Парламентской газете».
Он добавил, что для организаций, которые собирают у россиян личные данные, в том числе отпечатки пальцев, должны быть прописаны определённые ограничения.
Основное из высказанных представителями туриндустрии опасений — доля иностранного участия в уставном капитале сервис-провайдеров.
«Сам я сторонник ограничений по уставным долям, принадлежащим иностранным инвесторам, для определённых видов деятельности. Не готов сейчас говорить, правилен ли процент, который сейчас заложен в законопроекте, об этом можно подискутировать. Уверен, что все конкретные положения будут доработаны так, чтобы никого не ущемить», — отметил парламентарий.
В настоящее время в России работает шесть компаний, которые управляют визовыми сервисными центрами.