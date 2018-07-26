Сенатор Фомин поддержал введение аккредитации для визовых центров

При этом, сенатор не исключил, что требования к таким операторам, которые зафиксированы во внесённом в Госдуму законопроекте, могут быть смягчены при рассмотрении документа.

«Концептуально я поддерживаю наведение порядка на этом рынке, потому что сейчас деятельность визовых центров толком не регламентируется. Может возникать неограниченное количество таких фирм, непонятно, кем они регулируются. Схема должна быть понятной: посольство и организация, у которой с ним есть прямой договор, никаких субподрядов», — сказал Фомин « Парламентской газете ».

Он добавил, что для организаций, которые собирают у россиян личные данные, в том числе отпечатки пальцев, должны быть прописаны определённые ограничения.

Основное из высказанных представителями туриндустрии опасений — доля иностранного участия в уставном капитале сервис-провайдеров.

«Сам я сторонник ограничений по уставным долям, принадлежащим иностранным инвесторам, для определённых видов деятельности. Не готов сейчас говорить, правилен ли процент, который сейчас заложен в законопроекте, об этом можно подискутировать. Уверен, что все конкретные положения будут доработаны так, чтобы никого не ущемить», — отметил парламентарий.