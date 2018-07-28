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Глава администрации Ростова рассказал, когда на Станиславского высадят новые деревья
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Глава администрации Ростова рассказал, когда на Станиславского высадят новые деревья 

161.ru 40 минут назад
Фото: 161.ru
Во время ремонта на Станиславского спилили почти все деревья
Виталий Кушнарев на встрече с жителями Ленинского района рассказал об озеленении улицы Станиславского. Её долгое время ремонтировали, и теперь там практически совсем нет деревьев. По словам Кушнарева, проблему начнут решать осенью.
— Улица Станиславского претерпела масштабные изменения: увеличилась проезжая часть, коммуникации перенесли в зону тротуаров. Поэтому там, где есть возможность, и где предусмотрено проектом, крупномерные деревья будут высажены уже этой осенью, — сообщает пресс-служба городской администрации.
Реконструкция улицы Станиславского началась в прошлом году и должна была завершиться к началу чемпионата мира по футболу. Но в итоге окончательно улицу сдали лишь в конце июня. В горадминистрации пообещали высадить взамен вырубленных деревьев около 400 новых.
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