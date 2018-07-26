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«Администрация, выполните свои обещания»:ростовчанка просит высадить деревья на Станиславского
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«Администрация, выполните свои обещания»:ростовчанка просит высадить деревья на Станиславского 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
Пешеходам негде укрыться от жаркого донского солнца
Жительница Ростова Наталья Зубарева обратилась к городским властям. Женщина просит вернуть на улицу Станиславского деревья. Свою просьбу Наталья опубликовала на сайте инициатив «Активный ростовчанин».
Во время масштабной реконструкции одна из центральных улиц донской столицы на всем своем протяжении лишилась деревьев. В горадминистрации пообещали высадить взамен вырубленных около 400 новых саженцев.
— Однако к 20 июля 2018 года высажено только 23 саженца на отрезке от Ворошиловского до улицы Соколова, — пишет Наталья.
Так улица выглядела до реконструкции
По словам ростовчанки, из-за отсутствия деревьев страдает не только эстетический облик Станиславского, но и люди. Пешеходам просто негде укрыться от жаркого донского солнца.
— Просим администрацию выполнить данные жителям в 2017 году обещания и восстановить древонасаждение, — обращается к чиновникам Наталья.
Реконструкция улицы Станиславского началась в прошлом году и должна была завершиться к началу чемпионата мира по футболу. Однако в виду ряда причин этого не случилось. Окончательно улицу сдали лишь в конце июня, а трамваи по ней пошли с 1 июля этого года.
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