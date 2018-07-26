Во Владивостоке продлили срок перекладки теплотрассы в районе улицы Фадеева

Терпеть неудобства придётся до 31 июля.

Специалисты филиала «Приморская генерация» АО «Дальневосточная генерирующая компания» производят плановую перекладку теплотрассы в районе улицы Фадеева во Владивостоке . Погодные условия не позволили выполнить ремонтные работы в срок, в связи с чем дата сдачи объекта продлена до 31 июля.

На сегодняшний день отключение ГВС у жителей этого района в связи с перекладкой не производилось.

Филиал «Приморская генерация» АО «Дальневосточная генерирующая компания» просит обратить внимание на то, что реконструкция тепловых сетей повысит надежность систем теплоснабжения и обеспечит жителям своевременную подачу горячей воды и отопления в дальнейшем.

Филиал «Приморская генерация» приносит извинения за причиненные неудобства. Энергетики приложат все усилия, чтобы произвести ремонтные работы максимально оперативно, передает пресс-служба ДГК.