Ещё
Во Владивостоке продлили срок перекладки теплотрассы в районе улицы Фадеева
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Во Владивостоке продлили срок перекладки теплотрассы в районе улицы Фадеева 

Prim.News 1 час назад
Терпеть неудобства придётся до 31 июля.
Специалисты филиала «Приморская генерация» АО «Дальневосточная генерирующая компания» производят плановую перекладку теплотрассы в районе улицы Фадеева во Владивостоке. Погодные условия не позволили выполнить ремонтные работы в срок, в связи с чем дата сдачи объекта продлена до 31 июля.
На сегодняшний день отключение ГВС у жителей этого района в связи с перекладкой не производилось.
Филиал «Приморская генерация» АО «Дальневосточная генерирующая компания» просит обратить внимание на то, что реконструкция тепловых сетей повысит надежность систем теплоснабжения и обеспечит жителям своевременную подачу горячей воды и отопления в дальнейшем.
Филиал «Приморская генерация» приносит извинения за причиненные неудобства. Энергетики приложат все усилия, чтобы произвести ремонтные работы максимально оперативно, передает пресс-служба ДГК.
Prim.News: последние новости
ТК «Байкал Сервис»: транспортные компании начали активно «затачивать» свои процессы под запросы электронной коммерции В Приморье вопреки позиции Генпрокуратуры и Верховного суда получателя субсидии по развитию сельского хозяйства отправили в СИЗО Второй квартал 2018 года в Приморье обошёлся без громких задержаний браконьеров в лесах
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Конфуз на саммите БРИКС и другие события дня
Умер Игорь Беляев1
«Вообще слег»: Кобзон попал в больницу
Поклонская отреагировала на срыв заседания своей комиссии
США поставили Турции серьезный ультиматум101
Видео
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
04:50
Познер рассказал, кто на самом деле упразднил СССР
Общество
Путин выступает на саммите БРИКС
Политика
00:47
Украинских военных в Донбассе накрыло стихийное бедствие
Украина В мире
01:30
Матвиенко вспомнила ситуацию 90-х с пенсиями
Личный счет Экономика
02:54
Ансамбль Александрова разрушил «планы» Минобороны
Общество
01:00
Поклонская ответила на предложение покинуть ЕР
Политика
00:44
Госдеп выпустил «Крымскую декларацию»
США В мире
05:04
Британия подняла истребители из-за Су-24
Армия Европа
00:50
Чурикова слила эксклюзив о Лепсе
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение