Негосударственные организации смогут участвовать в конкурсах на оказание госуслуг в соцсфере

Негосударственные организации будут привлекать к оказанию государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере на основе конкурентного отбора исполнителей. Соответствующая инициатива внесена в Госдуму 26 июля (есть в распоряжении « Парламентской газеты »).

Автором законопроекта «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере» выступило правительство.

Проект, как указывается в пояснительной записке, направлен на повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг в сферах образования, здравоохранения, соцзащиты, занятости населения, физической культуры и спорта.

Законопроект предусматривает выбор исполнителя услуги на основе рыночной конкуренции, обеспечивая оказание услуг в социальной сфере по принципу «деньги следуют за потребителем».

В пояснении к проекту говорится, что конкурентные методы оказания государственных услуг уже применяются в России : например, в сфере обязательного медицинского страхования и высшем образовании на разных уровнях. Однако, отмечают авторы инициативы, существующая модель имеет существенные недостатки, и внесённый законопроект призван их устранить.

«В рамках действующего правового регулирования государственные задания государственным учреждениям в основном распределяются административным методом «от достигнутого», без должного учета объема и качества услуг», — говорится в документе.

По замыслу авторов, законопроект создаст равные условия для государственных и негосударственных организаций, участвующих в оказании государственных услуг в социальной сфере, устраняя неравенство в финансовом обеспечении.

При этом законопроект не обязывает государственное или муниципальное учреждение использовать конкурентные методы отбора исполнителей. Он создает правовое поле, в рамках которого принимается решение о способе выбора исполнителя услуги.

Наряду с уже существующим механизмом утверждения госзадания подведомственными учреждениями, законопроект предусматривает конкурсы (в том числе с участием негосударственных организаций) и сертификаты, дающие право гражданам самим выбирать исполнителей услуг.

В связи с этим законопроектом правительство также внесло в Госдуму инициативу о внесении изменений в отдельные федеральные законы, которые регламентируют оказание государственных и муниципальных услуг в социальной сфере.

Изменения коснутся ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» и ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».