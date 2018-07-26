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Негосударственные организации смогут участвовать в конкурсах на оказание госуслуг в соцсфере
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Негосударственные организации смогут участвовать в конкурсах на оказание госуслуг в соцсфере 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Негосударственные организации будут привлекать к оказанию государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере на основе конкурентного отбора исполнителей. Соответствующая инициатива внесена в Госдуму 26 июля (есть в распоряжении «Парламентской газеты»).
Автором законопроекта «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере» выступило правительство.
Проект, как указывается в пояснительной записке, направлен на повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг в сферах образования, здравоохранения, соцзащиты, занятости населения, физической культуры и спорта.
Законопроект предусматривает выбор исполнителя услуги на основе рыночной конкуренции, обеспечивая оказание услуг в социальной сфере по принципу «деньги следуют за потребителем».
В пояснении к проекту говорится, что конкурентные методы оказания государственных услуг уже применяются в России: например, в сфере обязательного медицинского страхования и высшем образовании на разных уровнях. Однако, отмечают авторы инициативы, существующая модель имеет существенные недостатки, и внесённый законопроект призван их устранить.
«В рамках действующего правового регулирования государственные задания государственным учреждениям в основном распределяются административным методом «от достигнутого», без должного учета объема и качества услуг», — говорится в документе.
По замыслу авторов, законопроект создаст равные условия для государственных и негосударственных организаций, участвующих в оказании государственных услуг в социальной сфере, устраняя неравенство в финансовом обеспечении.
При этом законопроект не обязывает государственное или муниципальное учреждение использовать конкурентные методы отбора исполнителей. Он создает правовое поле, в рамках которого принимается решение о способе выбора исполнителя услуги.
Наряду с уже существующим механизмом утверждения госзадания подведомственными учреждениями, законопроект предусматривает конкурсы (в том числе с участием негосударственных организаций) и сертификаты, дающие право гражданам самим выбирать исполнителей услуг.
В связи с этим законопроектом правительство также внесло в Госдуму инициативу о внесении изменений в отдельные федеральные законы, которые регламентируют оказание государственных и муниципальных услуг в социальной сфере.
Изменения коснутся ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» и ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».
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