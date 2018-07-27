Кабмин вносит в Госдуму законопроекты о государственном социальном заказе

"Законопроект направлен на создание равных условий для государственных и негосударственных организаций, участвующих в оказании госуслуг в социальной сфере, устраняя сложившееся неравенство в сфере финансирования такой деятельности", — говорится в сообщении правительства.

В частности, законопроект «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере» предусматривает проведение совместных конкурсов между негосударственными организациями и государственными учреждениями на оказание государственных и муниципальных социальных услуг населению. Такой подход должен стимулировать государственные организации повышать качество оказываемых услуг. Также законопроектом вводится возможность использования населением сертификатов, позволяющих самостоятельно выбирать организации, оказывающие госуслуги. Это позволит негосударственным учреждениям отказаться от взимания платы за услуги в сфере дополнительного образования и расширить выбор для граждан.

Уточняется, что законопроект создаст правовое поле, в рамках которого сможет проводиться конкурентный отбор исполнителей государственных и муниципальных услуг. Он также позволит впервые сформировать и опубликовать в общем доступе данные об объеме соцуслуг, оказание которых государство гарантирует в соответствующем финансовом году.

Законопроектом «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием федерального закона „О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере“ предлагается в рамках государственного социального заказа на услуги в сфере образования, культуры и искусства формировать госзадания в соответствии с контрольными цифрами приема. При этом право принимать решение о распределении контрольных цифр между государственными и муниципальными учреждениями остается за органами государственной и муниципальной власти.